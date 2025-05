Gladiatory 2025. Poznaliśmy najlepsze zawodniczki i trenerkę sezonu ORLEN Superligi Kobiet

Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze zawodniczki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do Gladiatorów. Następnie wybór zwyciężczyń oraz zwycięzców wkroczył w decydującą fazę. W każdej z kategorii o zwycięstwie decydowali kibice (40% wagi głosów) oraz same zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów ORLEN Superligi Kobiet (60% wagi głosów). Wyjątkową kategorią był natomiast Wybór Sezonu – nominowane były w niej szczypiornistki, które najczęściej wygrywały tytuł Zawodniczki Serii. Tu o zwycięstwie zdecydowali wyłącznie kibice. Gladiator dla królowej strzelczyń trafił do zawodniczki, która w trakcie sezonu rzuciła najwięcej bramek.

Najwięcej Gladiatorów trafiło do Kobierzyc

Trzy statuetki Gladiatorów padły łupem zawodniczek KPR Gminy Kobierzyce. W najbardziej prestiżowej kategorii, czyli Zawodniczka Sezonu zwyciężyła Magdalena Drażyk. To był jej wybitny sezon: debiut w reprezentacji Polski, druga lokata w klasyfikacji strzelczyń, trzecia w asystach. Jest sercem i mózgiem zespołu, potrafi pociągnąć grę, jak i samodzielnie rozstrzygnąć losy akcji.

Skrzydłową Sezonu wybrano Mariolę Wiertelak, znaną ze swojej szybkości i skuteczności w kontrataku. Zdobyła 141 bramek – żadnej z rzutów karnych. W tym sezonie przekroczyła także barierę 1 000 trafień zdobytych w barwach Kobierek.

Zwycięstwo w kategorii Obrotowa Sezonu odniosła Anastasiya Melekestseva. Ukraińska zawodniczka imponowała zarówno w ofensywie, jak i jako filar defensywy. Była niezastąpiona w pojedynkach "1 na 1" i przy zasłonach w bloku obronnym.

Mistrzynie Polski z dwiema statuetkami

KGHM Zagłębie Lubin potwierdziło swoją dominację na krajowym podwórku – piąte mistrzostwo Polski z rzędu i triumf w ORLEN Pucharze Polski to nie przypadek. Dwie kluczowe zawodniczki zespołu zostały nagrodzone Gladiatorami.

Bramkarką Sezonu została Monika Maliczkiewicz – legenda lubińskiej bramki. Zanotowała najwyższy procent skutecznych interwencji w lidze (40%) i najwięcej asyst wśród bramkarek (aż 34!). To kolejny triumf tej doświadczonej zawodniczki w tej kategorii.

KGHM Zagłębie Lubin to zespół, który stracił w sezonie 2024/2025 najmniej bramek. Duża w tym zasługa Joanny Drabik, która odebrała Gladiatora w kategorii Obrończyni Sezonu. Drabik od lat jest czołową defensorką zespołu z Lubina.

Elbląska rewelacja z dwoma wyróżnieniami

Energa Start Elbląg okazała się jedną z rewelacji sezonu, a znakomita postawa zespołu została doceniona również w plebiscycie Gladiatorów.

Trenerką Sezonu została Magdalena Stanulewicz, która w debiutanckim sezonie w ORLEN Superlidze Kobiet poprowadziła najmłodszą drużynę ligi aż na czwarte miejsce. Jej praca została doceniona również przez klub – nowym, trzyletnim kontraktem.

Do Elbląga trafił również Gladiator dla Królowej Strzelczyń, którą z dorobkiem 161 trafień została Aleksandra Zych. Jej skuteczność i rola w ofensywie Elbląga nie pozostawiły wątpliwości.

Dwie statuetki trafiły do Wielkopolski

Boczną Rozgrywającą Sezonu została Katarzyna Cygan, która zachwycała silnym rzutem z drugiej linii oraz nieustępliwością w defensywie. W swoim dorobku ma 138 bramki i 98 asyst.

W kategorii Wybór Sezonu triumfowała Żaneta Lipok. Skrzydłowa MKS-u została ulubienicą fanów, zdobywając 52% wszystkich głosów. Dwukrotna Zawodniczka Serii imponowała skutecznością i widowiskowym stylem gry.

Wyróżnienia dla Piotrcovii Piotrków Trybunalski i KPR Ruchu Chorzów

Lucyna Sobecka z Piotrcovii Piotrków Trybunalski sprawiła niespodziankę, sięgając po Gladiatora w kategorii Środkowa Rozgrywająca Sezonu. Jej przejście z pozycji bocznej na środek rozegrania okazało się strzałem w dziesiątkę – 134 zdobyte bramki i aż 160 asyst najlepiej świadczą o tym, jak doskonale odnalazła się w nowej roli.

Odkryciem Sezonu (zawodniczka do 23 lat) została Anastasiia Bondarenko z Ruchu Chorzów. Młoda Ukrainka była jasnym punktem zespołu i pokazała ogromny potencjał. Jej mecz z Koszalinem – 15 bramek i 100% skuteczności – przejdzie do historii rozgrywek.

Supergladiator dla Beaty Kowalczyk i Joanny Wagi

Kapituła ORLEN Superligi Kobiet zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia – Supergladiatora – dwóm wybitnym zawodniczkom, które po zakończeniu sezonu 2024/2025 kończą zawodowe kariery. Beata Kowalczyk i Joanna Waga zostaną uhonorowane za swoje imponujące kariery, które na trwałe zapisały się w historii polskiego szczypiorniaka. Beata Kowalczyk przez 26 sezonów nieprzerwanie występowała w ORLEN Superlidze Kobiet, regularnie wzbogacając swoją kolekcję medali i stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych bramkarek w kraju. Jej konsekwencja, poziom sportowy i nieustanna gotowość do walki sprawiły, że dziś uznawana jest za ikonę kobiecej piłki ręcznej w Polsce na pozycji bramkarki. Joanna Waga to z kolei jedna z najskuteczniejszych zawodniczek w historii rozgrywek. Przez 21 sezonów zdołała zdobyć ponad 1 800 bramek, co obecnie plasuje ją na drugim miejscu wśród najlepszych aktywnych strzelczyń ORLEN Superligi Kobiet.

Supergladiatory:

Beata Kowalczyk (KPR Gminy Kobierzyce)

Joanna Waga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Lista zwyciężczyń plebiscytu Gladiatory 2024/2025:

Zawodniczka Sezonu: Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce)

Trener Sezonu: Magdalena Stanulewicz (Energa Start Elbląg)

Bramkarka Sezonu: Monika Maliczkiewicz (KGHM Zagłębie Lubin)

Skrzydłowa Sezonu: Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce)

Środkowa Rozgrywająca Sezonu: Lucyna Sobecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Boczna Rozgrywająca Sezonu: Katarzyna Cygan (MKS URBIS Gniezno)

Obrotowa Sezonu: Anastasiya Melekestseva (KPR Gminy Kobierzyce)

Obrończyni Sezonu: Joanna Drabik (KGHM Zagłębie Lubin)

Odkrycie Sezonu (do 23 lat): Anastasiia Bondarenko (KPR Ruch Chorzów)

Wybór Sezonu: Żaneta Lipok (MKS URBIS Gniezno)

Królowa Strzelczyń: Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Informacja prasowa