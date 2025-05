Krótka, ale owocna przygoda. Zwycięzca Ligi Mistrzów pożegnał polskiego siatkarza

Usowicz przeniósł się do Perugii w marcu ze zdegradowanego z PlusLigi GKS-u Katowice. Do zespołu trenera Angelo Lorenzettiego dołączył na zasadzie transferu medycznego, po tym, jak kontuzji doznał podstawowy środkowy "Block Devils" Roberto Russo. Tuż po przenosinach do Włoch w programie SiatCast opowiadał, że transfer został przeprowadzony błyskawicznie - w ciągu zaledwie dwóch dni.



W play-offach SuperLegi polski gracz pojawiał się na boisku sporadycznie - w dwóch meczach ćwierćfinałowych przeciwko Valsa Group Modena oraz w jednym spotkaniu o trzecie miejsce z Gas Sales Bluenergy Piacenza. W Lidze Mistrzów zagrał natomiast w spotkaniach 1/4 finału z Mint Vero Volley Monza.



Rozgrywki ligi włoskiej Usowicz zakończył jako jej brązowy medalista. Dwa tygodnie później w Łodzi cieszył się razem z ekipą z Perugii z triumfu w Champions League.



Po dwóch miesiącach spędzonych w Italii, niespełna 28-letni środkowy żegna się z najlepszą klubową drużyną Europy. W poniedziałek Sir Susa Vim Perugia podziękowała Usowiczowi za jego wkład w zakończony niedawno sezon i życzyła powodzenia w dalszej karierze.

GW, Polsat Sport