Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21 w Telewizji Polsat!

25. Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21 zgromadzą 32 reprezentacje narodowe, które w ciągu 12 dni rozegrają na parkietach w Kielcach, Płocku, Sosnowcu i Katowicach łącznie 116 spotkań. Turniej odbędzie się w dniach od 18 do 29 czerwca 2025 roku.

Dzięki owocnej współpracy Związku Piłki Ręcznej w Polsce z Telewizją Polsat kibice w całej Polsce będą mogli śledzić na żywo oraz z eksperckim komentarzem wszystkie mecze reprezentacji Polski za pośrednictwem kanałów telewizyjnych Polsat Sport. Telewizja Polsat pokaże również pozostałe najciekawsze spotkania mistrzostw, a szczegółowy harmonogram transmisji zaprezentowany zostanie przed startem turnieju. Wszystkie mecze 25. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21 będą dostępne również na kanale Handball Polska w serwisie YouTube.

- Rozszerzenie współpracy z Telewizją Polsat o prawa do transmisji Mistrzostw Świata Mężczyzn do lat 21 to dla nas kolejny ważny krok w budowaniu silnej obecności piłki ręcznej w przestrzeni medialnej. Mamy nadzieję, że obecność tych rozgrywek na sportowych antenach Polsatu przełoży się na wzrost zainteresowania piłką ręczną wśród młodszych kibiców i wzmocni pozycję naszej dyscypliny na rynku medialnym. Cieszymy się, że w Telewizji Polsat mamy partnera, który konsekwentnie inwestuje w rozwój piłki ręcznej w Polsce – stwierdził Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal

Telewizja Polsat w grudniu 2024 roku została Oficjalnym Partnerem Medialnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce i uzyskała prawa do transmitowania meczów reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, ORLEN Pucharu Polski szczypiornistów i szczypiornistek oraz turnieju ORLEN Summer Superligi w piłce ręcznej plażowej pań i panów. Obecne rozszerzenie współpracy stanowi kolejny dowód na długofalowe zaangażowanie Telewizji Polsat w promocję i rozwój piłki ręcznej.

- Pół roku temu zadeklarowaliśmy wszechstronne wsparcie reprezentacyjnej piłki ręcznej, tak by jej powrót do Polsatu, w ujęciu długofalowym, oznaczał także powrót tej widowiskowej dyscypliny sportu do czasów jej świetności. Wszyscy pamiętamy polskie medale Mistrzostw Świata i Europy, zdobyte przez pokolenie graczy, którzy obecnie – jak Prezes Sławomir Szmal – przekazują symboliczną pałeczkę młodszym generacjom. Możliwość obserwowania, jak kolejne wielkie talenty dojrzewają na turnieju rangi mistrzowskiej organizowanym w Polsce, to dla naszych widzów i dla nas samych prawdziwa przyjemność - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

25. Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21 odbędą się w terminie od 18 czerwca (mecz otwarcia) do 29 czerwca (finał). Mecze zostaną rozegrane w Sosnowcu (Arena Sosnowiec), Katowicach (Arena Katowice), Płocku (ORLEN Arena) i Kielcach (Hala Legionów).

Młodzieżową reprezentację Polski prowadzi selekcjoner Bartosz Jurecki. Polacy fazę grupową mistrzostw rozegrają w Płocku, gdzie w ramach Grupy A zmierzą się z Urugwajem, Słowenią i Norwegią. Spotkania odbędą się kolejno 18, 20 i 21 czerwca o godz. 18.30. W drugiej fazie mistrzostw Grupa A połączy się z Grupą B. Na tym etapie turnieju Biało-Czerwoni wciąż występować będą w Płocku, skąd następnie przeniosą się do Sosnowca, aby rozegrać tam mecze rundy finałowej. Decydujące mecze o medale odbędą się natomiast w Katowicach.

Zarówno Związek Piłki Ręcznej w Polsce, jak i Telewizja Polsat, z wielkim entuzjazmem oczekują rozpoczęcia czerwcowego turnieju, który – na co gorąco liczymy – okaże się prawdziwym świętem młodzieżowej piłki ręcznej i okazją do zaprezentowania młodych talentów na arenie międzynarodowej.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.

Informacja prasowa