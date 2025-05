Najpierw problemy, później demolka! Ostapenko na kursie kolizyjnym ze Świątek

Jelena Ostapenko nie bez problemów zameldowała się w drugiej fazie wielkoszlemowego Roland Garros. Pierwszą rywalką rozstawionej z "21" Łotyszki była Polina Kudiermietowa, która - przynajmniej w pierwszym secie - narzuciła Ostapenko trudne warunki.

Premierowa partia padła bowiem łupem Kudiermietowej. Mimo że Ostapenko prowadziła już 4:2, to dała sobie wyszarpać końcową wiktorię. Ostatecznie górą - wynikiem 7:5 - była występująca pod neutralną flagą Rosjanka.

Ostapenko zdołała jednak odwrócić losy rywalizacji. Kolejne dwie odsłony zmagań toczyły się zdecydowanie pod dyktando Łotyszki, która najpierw okazała się lepsza do zera, a później do dwóch, odnosząc triumf w całym pojedynku i awansując do drugiej rundy Roland Garros.

Następną przeciwniczką Łotyszki w Paryżu będzie Caroline Dolehide lub Greet Minnen. W czwartej fazie imprezy w stolicy Francji Ostapenko może natomiast spotkać się Igą Świątek.

Jelena Ostapenko - Polina Kudiermietowa 5:7, 6:0, 6:2