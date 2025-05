Trener Jacek Zieliński na dłużej w Koronie Kielce

Zieliński został trenerem Korony w sierpniu ubiegłego roku. Zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Kamila Kuzerę. Przerwę zimową kielecka drużyna spędziła w strefie spadkowej, ale na wiosnę była jedną z rewelacji rozgrywek. W rundzie rewanżowej zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego zdobył 28 punktów i zakończył sezon na 11. pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Sześciu zawodników odchodzi z Widzewa

Pod wodzą Zielińskiego Korona awansowała też do ćwierćfinału Pucharu Polski, a doświadczony szkoleniowiec został nominowany do tytułu "Trenera Sezonu". 64-letni trener poprowadził zespół z Kielc łącznie w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach. Bilans tych spotkań to 14 zwycięstw, 11 remisów i 10 porażek.

Jego dotychczasowy kontrakt obowiązywał do końca tego sezonu i został automatycznie przedłużony o rok po utrzymaniu drużyny w ekstraklasie. Klub zaproponował jednak Zielińskiemu całkiem nową umowę.

PW, PAP