UFC Vegas 107: Blanchfield vs. Barber, Gamrot vs. Klein. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Dla Mateusza Gamrota (MMA 24-3, 8 KO, 5 SUB) starcie z Ludovitem Kleinem (MMA 23-4-1, 9 KO, 8 SUB) będzie jedenastym pojedynkiem dla amerykańskiego giganta. Polak powraca do rywalizacji po ponad 9 miesiącach przerwy. W ostatniej walce "Gamer" niejednogłośną decyzją sędziów przegrał z Australijczykiem - Danem Hookerem (MMA 24-12, 11 KO, 7 SUB). Wcześniej Gamrot pokonał kolejno Jalina Turnera (MMA 14-9, 10 KO, 4 SUB), Rafaela Fizieva (MMA 12-4, 8 KO, 1 SUB) i Rafaela Dos Santosa (MMA 32-17, 5 KO, 11 SUB).

Rywalem Polaka podczas sobotniej gali w Las Vegas będzie niebezpieczny Słowak - Ludovit Klein. "Mr. Higlights", podobnie jak Gamrot, ma na swoim koncie dziesięć pojedynków stoczonych dla organizacji UFC. Klein jest niepokonany od października 2021 roku, kiedy to w swoim trzecim pojedynku dla amerykańskiej organizacji przegrał z Nate'm Landwehrem (MMA 18-6, 9 KO, 2 SUB). W kolejnych ośmiu pojedynkach Klein wygrywał siedmiokrotnie - pokonując między innymi Ignacio Bahamondesa (MMA 17-5, 11 KO, 2 SUB) czy Thiago Moisesa (MMA 19-9, 4 KO, 8 SUB) i zremisował jeden pojedynek z Jaiem Herbertem (MMA 13-6-1, 9 KO, 1 SUB) w marcu 2023 roku.

Mateusz Gamrot zajmuje obecnie 7. miejsce w rankingu kategorii lekkiej UFC. Klein, mimo dobrej serii wygranych w ostatnich pojedynkach, przed galą UFC Vegas 107 znajduje się poza zestawieniem.

Walką wieczoru weekendowej gali będzie zestawienie w limicie kategorii muszej kobiet, w którym rękawice skrzyżują numer 4. rankingu Erin Blanchfield (MMA 13-2, 2 KO, 4 SUB) i 5. w zestawieniu Maycee Barber (MMA 14-2, 6 KO, 2 SUB). Blanchfield wygrała 7 z 8 stoczonych w UFC pojedynków, pokonując między innymi Rose Namajunas (MMA 13-7, 2 KO, 5 SUB) czy Tailę Santos (MMA 22-4, 10 KO, 4 SUB) i przegrywając jedynie z Manon Fiorot (MMA 12-2, 6 KO). Jej sobotnia rywalka - 27-letnia Maycee Barber - jest aktualnie na fali sześciu zwycięstw z rzędu, a w ostatnich pojedynkach odprawiała przed czasem Amandę Ribas (MMA 12-6, 3 KO, 4 SUB) i decyzją sędziów Katlyn Cerminarę (MMA 18-6, 2 KO, 1 SUB).

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 107 na sportowych antenach Polsatu w nocy z soboty na niedzielę. Transmisja od 3:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Karta główna gali UFC Vegas 107:

Kat. musza: Erin Blanchfield (13-2) - Maycee Barber (14-2)

Kat. lekka: Mateusz Gamrot (24-3) - Ľudovít Klein (23-4-1)

Kat. półciężka: Dustin Jacoby (20-9-1) - Bruno Lopes (14-1)

Kat. półśrednia: Ramiz Brahimaj (11-5) - Billy Ray Goff (9-3)

Kat. średnia: Zach Reese (8-2) vs Duško Todorović (12-5)

