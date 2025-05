Wielki finał Ligi Konferencji UEFA: Betis - Chelsea w środę w Polsacie i kanałach Polsat Sport

Środowy finał Ligi Konferencji UEFA to największe wydarzenie piłkarskie, jakie w tym roku odbędzie się w Polsce! Międzynarodowy sygnał telewizyjny z meczu Betis - Chelsea produkuje Telewizja Polsat, która z wyjątkowymi atrakcjami jest też obecna w oficjalnej Strefie Kibica na wrocławskim rynku. Emocjonująca konfrontacja hiszpańskiej i angielskiej szkoły futbolu ma także polski akcent. Tegoroczni finaliści Ligi Konferencji UEFA to pogromcy Jagiellonii i Legii, które dotarły w tym sezonie aż do ćwierćfinałów. Mecz Betis - Chelsea pokażą Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go. Z okazji wypadających w tym roku 25. urodzin Polsatu Sport, redakcja tego kanału ufundowała dla kibiców 25 biletów na środowy mecz.



To czwarty raz, gdy mecz piłkarski takiej rangi odbywa się w Polsce. W 2015 roku Warszawa gościła finał Ligi Europy UEFA pomiędzy FC Sevilla i Dnipro, a sześć lat później w Gdańsku o to samo trofeum walczyły Villarreal i Manchester United. Rok temu na Stadionie Narodowym o Superpuchar UEFA rywalizowały Real Madryt i Atalanta Bergamo, a już 28 maja we Wrocławiu Betis Sevilla zmierzy się z Chelsea.

Pogromcy Jagiellonii i Legi powalczą o puchar Ligi Konferencji UEFA we Wrocławiu

Kibice od lat toczą niekończący się spór na temat wyższości futbolu hiszpańskiego nad angielskim i odwrotnie. W 2021 roku w Gdańsku Manchester United musiał uznać wyższość Villarrealu, ale porównanie dorobku Betisu i Chelsea daje angielskim kibicom powody do optymizmu przed finałem LK w tym roku. 28 maja we Wrocławiu The Blues mogą zapisać się w historii jako pierwszy klub, który do triumfów w Lidze Mistrzów i Lidze Europy dołoży także Ligę Konferencji UEFA. To jednak wcale nie musi robić wrażenia na hiszpańskiej drużynie. Tak, Betis jeszcze nigdy nie wystąpił w jakimkolwiek finale europejskich pucharów, a jego sportowa droga do Wrocławia była o dwa mecze fazy play-off dłuższa niż Chelsea. Ale zespół z Sevilli imponuje dojrzałością i ma w składzie Cedrica Bakambu. Wicelider klasyfikacji strzelców całego sezonu UEFA Conference League z pewnością nie obraziłby się, gdyby w środowy wieczór we Wrocławiu przeskoczył w tym zestawieniu Afimico Pululu z Jagiellonii, a jego trafienia przeciwko Chelsea oznaczały strzelecką koronę dla niego i puchar dla jego klubu.

Przedmeczowe studio na stadionie, transmisja na trzech kanałach Telewizji Polsat i moc atrakcji w Strefie Kibica

Redakcja Polsatu Sport produkuje sygnał telewizyjny z finału Ligi Konferencji UEFA, który zostanie rozesłany na cały świat. Polscy fani mogą też liczyć na specjalne przedmeczowe studio realizowane wprost z trybun wrocławskiego stadionu oraz na moc atrakcji w oficjalnej Stefie Kibica na wrocławskim rynku. Już od wtorku od godziny 10:00 każdy może odwiedzić stanowisko Polsatu Sport, gdzie czekają drobne upominki, spotkania z komentatorami oraz możliwość zrobienia sobie unikalnego animowanego piłkarskiego zdjęcia, wykonanego przez kilkadziesiąt sprzęgniętych ze sobą aparatów fotograficznych. Z chwilą zamknięcia Strefy Kibica czyli w środę o godzinie 18:00, nadawać zacznie przedmeczowe studio w Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Roman Kołtoń, Piotr Urban i Maciej Żurawski. Na murawie wrocławskiego stadionu pracować będą także Przemysław Iwańczyk i Tomasz Hajto oraz reporterzy Marcin Lepa i Szymon Rojek. Od godziny 20:20 przedmeczowe studio dostępne będzie także w Polsacie, a transmisję meczową śledzić można od 20:50 również w Polsacie Sport 1. Dostęp do finału Ligi Konferencji UEFA zapewnia też streaming Polsat Box Go. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk.

