Co za końcówka! Legia Warszawa bliżej finału

Na początku obie drużyny grały nerwowo, co przełożyło się na zdecydowanie słabszą skuteczność. Dopiero po późniejszych rzutach wolnych Michała Michalaka i trójce DJ Funderburka to gospodarze byli lepsi o sześć punktów. Straty starał się zmniejszać Kameron McGusty, ale po 10 minutach było 14:10. Druga kwarta była podobna, a zespół z Włocławka uciekał nawet na dziewięć punktów po trafieniach Ryana Taylora. Legia ciągle nie potrafiła trafić z dystansu, przez co także odrabianie strat było trudniejsze. Pomagali w tym jednak EJ Onu i Aleksa Radanov. Po późniejszej akcji 2+1 McGusty’ego zbliżyła się na dwa punkty! Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 33:30.

Po przerwie obie ekipy zaczęły się “rozkręcać” w ofensywie. Po rzutach DJ Funderburka i Justina Turnera było już osiem punktów różnicy. Po chwili Aleksa Radanov przełamał niemoc zespołu trenera Heiko Rannuli w rzutach z dystansu. Ojars Silins i Michał Kolenda zmniejszyli straty do czterech punktów. Do ataku gospodarzy włączyli się Michał Michalak oraz Ryan Taylor, a po 30 minutach było 59:50. Drużyna z Warszawy nie poddawała się i w kolejnej kwarcie odrabiała straty. Po zagraniach Mate Vucicia i Kamerona McGusty’ego był już remis! Po chwili Chorwat dawał już prowadzenie! Szybko sytuację zmieniali jednak Funderburk wraz z Taylorem. Końcówka była bardzo emocjonująca! Luke Nelson dawał prowadzenie Anwilowi, ale po chwili Andrzej Pluta doprowadzał do remisu. Ostatnia akcja należała jednak ponownie do Legii. Dzięki trafieniu Michała Kolendy zespół z Warszawy wygrał 78:76 i prowadzi 1-0 w serii!

Najlepszym zawodnikiem gości był Kameron McGusty z 20 punktami i 4 zbiórkami. DJ Funderburk zdobył dla gospodarzy 19 punktów i 2 zbiórki.

Pierwszy mecz półfinałowy: Anwil Włocławek - Legia Warszawa 76:78 (14:10, 19:20, 26:20, 17:28).

Anwil Włocławek: DJ Fundenburk 19, Ryan Taylor 17, Michał Michalak 10, Luke Petrasek 8, Justin Turner 8, Nick Ongenda 6, Luke Nelson 6, Karol Gruszecki 2, Krzysztof Sulima 0, Kamil Łączyński 0, Deane Williams 0.

Legia Warszawa: Mate Vucic 18, Kameron McGusty 17, Ojars Silins 12, Michał Kolenda 10, Andrzej Pluta 8, Aleksa Radanov 7, E.j. Onu 4, Dominik Grudziński 2, Maksymilian Wilczek 0, Keifer Sykes 0.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwyciętw) 1-0 dla Legii. Kolejny mecz odbędzie się w czwartek we Włocławku.

plk.pl