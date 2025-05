Czy Wrocław jest gotowy na finał Ligi Konferencji? Nasze kamery zajrzały za kulisy

Czas na finałowy mecz w tej edycji Ligi Konferencji. W środę 28 maja naprzeciwko siebie w ostatecznej walce o trofeum staną Chelsea i Real Betis. Te dwie wielkie europejskie marki rozegrają finał w Polsce, a konkretnie we Wrocławiu.

Przygotowania do zorganizowania tego spotkania rozpoczęły się już w... 2023 roku. Co dokładnie trzeba było zrobić, by stadion we Wrocławiu był gotowy na to wielkie piłkarskie święto?

- Proces przygotowania się do tego finału rozpoczął się już w czerwcu 2023 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że Wrocław będzie miastem gospodarzem. Wiele z tych prac trzeba była odpowiednio zaplanować - powiedział Polsatowi Sport Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Stadionu Wrocław. - Były twarde zadania infrastrukturalne, czyli na przykład wymiana wszystkich - ponad 80 - sprawdzarek do biletów, które wpuszczają kibiców na stadion. Wymiana oświetlenia i urządzeń sterujących telebimami, wymiana urządzeń odpowiedzialnych za sieć Wi-Fi dla dziennikarzy, procesorów dźwięków i tak dalej. Tego było na prawdę dużo. To wszystko z naszej strony zostało zakończone. Murawa również jest całkowicie nowa.

Takie wydarzenie to wyzwanie nie tylko dla samego stadionu, ale także dla całej infrastruktury miejskiej. Chodzi między innymi o zapewnienie kibicom odpowiedniego transportu przed i po meczu.

- Na tydzień przed finałem Ligi Konferencji zapełnienie wszystkich miejsc noclegowych we Wrocławiu wynosiło 90%. Jesteśmy przygotowani na to, żeby całą paczkę kibiców i turystów przewozić w odpowiednie miejsca w komforcie i bezpieczeństwa - stwierdził Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław. - W sam dzień finału przygotowaliśmy 35 autobusów i 40 tramwajów "ekstra".

Rzesze kibiców przybywających do Wrocławia są również wyzwaniem dla obsługi lotniska.

- Ten mecz jest największym sprawdzianem dla lotniska we Wrocławiu do tej pory. Tak dużej liczby pasażerów w tak krótkim okresie jeszcze nie obsłużyliśmy - ocenił w rozmowie z Mateuszem Stefanikiem Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. - Największego obłożenia spodziewamy się w czwartek, czyli już po meczu. Wtedy przewidujemy, że przez Port Lotniczy Wrocław przewinie się około 25 tysięcy pasażerów. To będzie dzienny rekord, jeżeli chodzi o nasze lotnisko.

Oczywiście sport wzbudza ogromne, a czasami niestety również te niezdrowe, emocje. Przy takim wydarzeniu, jakim jest finał Ligi Konferencji, koniecznie jest zatem zapewnienie kibicom odpowiedniego bezpieczeństwa.

- Przyjedzie kilkuset policjantów z całej Polski, żeby nas wspomóc. Będą drony i helikopter. Będzie troszkę ograniczony ruch przez tymczasowo zamknięte ulice, ale ten ruch będzie przekierowany. Jesteśmy na to gotowi - stwierdziła Renata Granowska, wiceprezydentka Wrocławia.

Mimo tych wszystkich wyzwań organizatorzy finału najmłodszego europejskiego pucharu są przekonani, że wszystko pójdzie po ich myśli.

- Wierzę, że ten finał będzie dobrze przeprowadzony, bo dobrze się do tego przygotowaliśmy. Będzie zapamiętany na lata - Krzysztof Szłapka, koordynator finału Ligi Konferencji UEFA we Wrocławiu.

W załączonym klipie prezentujemy cały materiał dotyczący finału Ligi Konferencji, który został wyemitowany w programie Cafe Futbol.

