Doskonała oglądalność kwietniowych meczów PlusLigi. Rekord należy do jednego z półfinałów

Jak podaje PlusLiga, powołując się na dane swojego partnera, firmy Sponsoring Insight, rekord średniej oglądalności meczu ligowego w sezonie 2024/2025 na tę chwilę (z uwzględnieniem pełnych danych do końca kwietnia obecnego roku) wynosi 311 tysięcy 154 widzów. Należy do wspomnianego wcześniej trzeciego spotkania półfinałowego pomiędzy PGE Projektem i Aluronem CMC Wartą, rozegranego 26 kwietnia.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor reprezentacji Polski odchodzi z klubu PlusLigi! Takie słowa na pożegnanie

Jeszcze lepszy wynik zanotował finał Tauron Pucharu Polski, w którym Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzył się z Jastrzębskim Węglem (13 kwietnia) - jego średnia widownia na antenie Polsatu Sport 1 to 354 tysiące 25 widzów.

Z danych zgromadzonych przez Sponsoring Insight wynika, że im dłużej trwał sezon, tym chętniej telewidzowie oglądali spotkania PlusLigi. Spośród dwudziestu meczów z najwyższą średnią oglądalnością, aż osiem rozegrano właśnie w kwietniu.

Trzy pierwsze miejsca w zestawieniu opublikowanym na stronie PlusLigi zajmują kwietniowe mecze półfinałowe. Kolejne pozycje za starciem PGE Projektu i Aluronu CMC Warty należą do spotkań 1/2 finału pomiędzy Bogdanką LUK Lublin i JSW Jastrzębskim Węglem. Mecz rozegrany 23 kwietnia w Lublinie oglądało średnio 262 tysiące 199 widzów, a spotkanie z 26 kwietnia, które odbyło się w Jastrzębiu Zdroju śledziło przed telewizorami 248 tysięcy 969 osób.

- To bardzo dobre wyniki, potwierdzające wyjątkowość sezonu, w którym obchodzimy 25-lecie - powiedział prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko (cytat za PlusLiga.pl). - W 2025 roku ustanowiliśmy rekordy zarówno pod względem liczby widzów w halach, jak i przed telewizorami, to dobrze wróży na przyszłość. Podobnie jak fantastyczna atmosfera na naszej gali, gdzie tysiąc osób wspólnie świętowało nasze osiągnięcia. Byli to ludzie ze świata sportu, biznesu i polityki, którym jeszcze raz dziękuję za wspólne budowanie naszej ligowej siatkówki - dodał Popko.

Kolejność na czołowych pozycjach w sezonie 2024/2025 może jeszcze ulec zmianie po napłynięciu pełnych danych o oglądalności majowych spotkań PlusLigi. Właśnie w maju rozegrano trzy z czterech starć o złoty medal pomiędzy ekipą z Zawiercia i Bogdanką LUK Lublin, oraz dwa z trzech meczów o brąz pomiędzy PGE Projektem Warszawa i JSW Jastrzębskim Węglem.

Dodajmy, że w zakończonym niedawno sezonie PlusLiga miała nie tylko świetną oglądalność, ale też ustanowiła rekord frekwencji na trybunach - wszystkie mecze rozgrywek zgromadziły na trybunach łącznie 663 tysiące 856 kibiców.

GW, Polsat Sport