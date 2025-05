Kim jest debiutant w kadrze Michała Probierza? To odkrycie PKO BP Ekstraklasy

To drugi piłkarz zespołu Rafała Góraka wyróżniony przez selekcjonera - wcześniej szansę otrzymał Mateusz Kowalczyk, choć nie zadebiutował w narodowych barwach. Tym razem wszystko wskazuje na to, że Repka ma realną szansę, by pojawić się na murawie z powodu braku w kadrze takich zawodników, jak Taras Romanczuk czy Damian Szymański.

26-latek to zawodnik o unikalnym profilu - nominalny defensywny pomocnik, który w minionym sezonie imponował skutecznością. Tylko trzech Polaków strzeliło więcej goli niż on w PKO BP Ekstraklasie. Co istotne, żadnej ze swoich bramek nie zdobył z rzutów karnych. Piłkarz GKS-u dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi - mierzy 190 centymetrów, waży około 100 kilogramów, ale przy tym odznacza się dużą mobilnością i dynamiką w swoich poczynaniach boiskowych, ma również dużą lekkość w rozegraniu piłki, co czyni go graczem kompletnym na swojej pozycji.

Choć jego pozycją wyjściową jest "szóstka", w grze Repki widać coraz więcej elementów typowych dla pomocnika "box-to-box". Potrafi odebrać piłkę, błyskawicznie przejść do ataku, zagrać dokładne podanie, a także skutecznie wykończyć akcję - czy to uderzeniem z dystansu, czy strzałem głową po stałym fragmencie gry. W ostatnich tygodniach sezonu był nie do zatrzymania: cztery gole w czterech meczach pokazały, że potrafi wziąć odpowiedzialność za poczynania ofensywne swojego zespołu nawet z pozycji pomocnika. Profilowo najbliżej mu do Tarasa Romanczuka - zawodnika łączącego cechy boiskowego lidera i playmakera, z dodatkowymi atutami w postaci dynamiki i świetnej pracy defensywnej.

Swoją piłkarską karierę Repka rozpoczął w rodzinnym mieście, w Bydgoszczy, gdzie stawiał pierwsze kroki jako junior w miejscowej Zawiszy. Następnie trafił do akademii Śląska Wrocław, a stamtąd wyjechał za granicę - przez kilka lat rozwijał się w młodzieżowych drużynach niemieckiego Karlsruher SC. Po powrocie do Polski został zawodnikiem Arki Gdynia, jednak nie zdołał zadebiutować w jej barwach. Następnie trafił na wypożyczenie do Chrobrego Głogów, skąd przeniósł się do Pogoni Siedlce. Przełomem w jego karierze okazał się transfer do GKS-u Katowice w 2021 roku. Od tamtej pory rozegrał dla śląskiego klubu ponad 100 spotkań, stając się kluczową postacią środka pola swojej ekipy. To właśnie w Katowicach rozwinął pełnię swojego potencjału, prowadząc drużynę do awansu do PKO BP Ekstraklasy i wyrastając na jednego z liderów zespołu.

Na poziomie młodzieżowym zaliczył również kilka występów w reprezentacjach Polski U18, U19 oraz U21, gdzie dał się poznać jako zawodnik o dużym potencjale fizycznym i boiskowej inteligencji. Łącznie w młodzieżówkach reprezentacji Polski rozegrał 17 spotkań i zdobył jedną bramkę.

Zgrupowanie reprezentacji obejmuje dwa spotkania - towarzyskie starcie z Mołdawią na Stadionie Śląskim oraz mecz eliminacji mistrzostw świata z Finlandią w Helsinkach. Właśnie w tym pierwszym starciu może nadejść idealna okazja na debiut piłkarza GKS-u. Selekcjoner Probierz nie boi się nieoczywistych wyborów, a Repka swoją grą u tym sezonie udowodnił, że zasługuje na szansę, by sprawdzić się w biało-czerwonych barwach.