Kolejne pożegnanie w Jastrzębskim Węglu. Był z klubem przez trzy sezony

Po zakończeniu sezonu 2024/2025 z zespołem JSW Jastrzębski Węgiel pożegnało się wiele kluczowych postaci. Z drużyny odeszli między innymi Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak. We wtorek 27 maja klub z Jastrzębia-Zdroju poinformował o kolejnym rozstaniu. Teraz chodzi o Marcelo Mendeza - szkoleniowca ekipy z PlusLigi.

– Uważam, że wykonałem tutaj dobrą robotę. Czułem się z tym ludźmi naprawdę świetnie, a to było najważniejsze. Ze sztabem, z Klubem, z prezesem, ze wszystkimi zawodnikami. Czułem się tutaj jak w domu. To było kluczowe dla mnie. Dzięki temu mogliśmy grać dobrze i tak też się prezentowaliśmy. Wygraliśmy całkiem sporo. To były trzy niesamowite lata – stwierdził Mendez w komunikacie opublikowanym na oficjalniej stronie internetowej klubu.

Mendez już kilka dni temu pożegnał się z kibicami Jastrzębskiego Węgla, publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych.

"Kilka słów dla wszystkich fanów siatkówki w Polsce: jesteście totalnie szaleni - w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. To właśnie Wy sprawiacie, że siatkówka jest tak pięknym sportem - proszę Was, nie zmieniajcie się. Dziękuję Wam za wszystko, a szczególnie kibicom Jastrzębskiego Węgla - za hymn przed meczami, bezwarunkowe wsparcie i to, że podążaliście za nami nawet do najbardziej odległych zakątków Europy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję" - napisał trener.

Argentyńczyk na pewno zostanie pozytywnie zapamiętany przez kibiców Jastrzębskiego Węgla. Warto przypomnieć, że przez trzy sezony doświadczony szkoleniowiec osiągnął z polskim zespołem sporo sukcesów. Pod jego batutą siatkarze JW zdobyli między innymi: dwa mistrzostwa Polski, dwa klubowe wicemistrzostwa Europy, Superpuchar Polski, Puchar Polski oraz brązowy medal Ligi Mistrzów.

AA, Polsat Sport