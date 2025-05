Nadszedł czas pożegnań w Resovii. Rewolucja kadrowa staje się faktem

Rzeszowianie nie zaliczą tego sezonu do udanych, ponieważ odpadli już w ćwierćfinale play-off PlusLigi z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Do tego siatkarzom ze stolicy Podkarpacia nie udało się obronić wywalczonego przed rokiem Pucharu CEV. Od dłuższego czasu było jasne, że w klubie dojdzie ponownie do sporych roszad kadrowych.

We wtorkowe popołudnie klub pożegnał aż dziewięciu zawodników. Mowa m.in. o Karolu Kłosie, Stephenie Boyerze, Łukaszu Kozubie, Adrianie Staszewskim i Krzysztofie Rejno, którzy grali w Resovii przez dwa sezony, podczas których zespół zajął czwarte miejsce w PlusLidze i wygrał Puchar CEV.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor reprezentacji Polski odchodzi z klubu PlusLigi! Takie słowa na pożegnanie

Z kolei Bartosz Bednorz, Gregor Ropret i Patryk Niemiec trafili do Rzeszowa przed tym sezonem i przyczynili się do awansu Resovii do finału Pucharu CEV. Dawid Ogórek dołączył do drużyny w trakcie minionego sezonu, zastępując w składzie kontuzjowanego Pawła Zatorskiego.

Klub z Rzeszowa podziękował wspomnianym zawodnikom za okres gry i niebawem zakomunikuje transfery w ich miejsce. Przypomnijmy, że nowym szkoleniowcem Resovii będzie Massimo Botti, który w sezonie 2024/2025 zdobył z Bogdanką LUK Lublin mistrzostwo Polski oraz Puchar Challenge.

Polsat Sport