Piłkarze na audiencji u papieża. Leon XIV wygłosił przemówienie

Przemówienie podczas audiencji w Sali Klementyńskiej w Pałacu Apostolskim papież rozpoczął następująco: "Drodzy przyjaciele, witajcie! Gratulacje z okazji zdobycia mistrzostwa. To wielkie święto dla Neapolu".

"Zdobycie mistrzostwa to cel, który osiąga się na zakończenie długiej drogi" - mówił Leon XIV.

Zaznaczył: "To, co bardziej się liczy to nie jednorazowy wyczyn czy nadzwyczajne osiągnięcie mistrza. Mistrzostwo zdobywa drużyna, a kiedy mówię: drużyna, mam na myśli zarówno zawodników, jak i trenera z całym zespołem oraz klub sportowy".

"Dlatego jestem zadowolony, że przyjmuję was teraz, by podkreślić ten aspekt waszego sukcesu, który uważam za najważniejszy; powiedziałbym, że także z punktu widzenia życia społecznego. Wiemy, jak piłka nożna jest popularna we Włoszech i na świecie. Zatem również z tego względu wydaje mi się, że wartością tego wydarzenia, wykraczającego poza tylko czysto techniczno-sportowy aspekt, jest przykład drużyny, która pracuje razem i w której talenty jednostek są oddane na służbę wspólnoty" - oświadczył papież.

Zwrócił również uwagę na, jak dodał, bliski jego sercu aspekt edukacyjny.

"Niestety kiedy sport staje się biznesem, grozi mu utrata wartości, które czynią go wychowawczym i może stać się on wręcz niewychowawczy" - ostrzegł Leon XIV i wyraził przekonanie, że należy zachować czujność, "zwłaszcza, kiedy ma się do czynienia z dorastającą młodzieżą".

"Kieruję apel do rodziców i menedżerów sportowych: trzeba troszczyć się o moralne przymioty doświadczenia sportowego na poziomie wyczynowym, gdyż chodzi tam o ludzki rozwój młodzieży" - zaznaczył papież.

Żegnając klub Napoli powiedział: "Jeszcze raz gratuluję".

Wtorek jest piątym dniem świętowania zdobycia tzw. scudetto przez klub Napoli; już po raz czwarty w historii. W poniedziałek w paradzie z udziałem piłkarzy i kierownictwa klubu udział wzięło na nadmorskiej promenadzie w Neapolu ponad 200 tysięcy osób.

AA, PAP