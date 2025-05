Przebudowa w Treflu Gdańsk. Klub rozstaje się z kolejnymi siatkarzami

Z trójki siatkarzy, których odejście ogłoszono we wtorek, najwięcej czasu w Gdańsku spędził Janusz Gałązka. Środkowy żegna się z klubem po trzech sezonach. To właśnie tu - pod okiem trenera Andrei Anastasiego - rozpoczynał też swoją plusligową karierę. Następnie reprezentował barwy stołecznego Projektu Warszawa czy Cerradu Enea Czarnych Radom, z którym wywalczył awans do PlusLigi.

ZOBACZ TAKŻE: Nadszedł czas pożegnań w Resovii. Rewolucja kadrowa staje się faktem

Dla Barłomieja Modryla także nie będzie to pierwsze rozstanie z gdańskim klubem. Dwa lata temu przeniósł się bowiem z Trefla do Asseco Resovii Rzeszów, z którą sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski i Puchar CEV. Do zespołu z wybrzeża powrócił przed rokiem. Teraz zasili zespół Stali Nysa.

Wraz z końcem sezonu z "gdańskimi lwami" żegna się również Holender Gijs Jorna. Siatkarz dołączył do drużyny we wrześniu ubiegłego roku, a wcześniej grał w lidze francuskiej, belgijskiej czy rumuńskiej. Był również członkiem reprezentacji narodowej.

"Janusz, Bartek i Gijs to zawodnicy, którzy swoją postawą na boisku i poza nim wpisali się w historię naszego klubu. Każdy z nich dołożył ważną cegiełkę do budowania zespołu i zostawia po sobie dobre wspomnienia – zarówno w szatni, jak i wśród kibiców. Dziękujemy im za profesjonalizm, zaangażowanie i wszystkie emocje, których nam dostarczyli. Życzymy im powodzenia na kolejnych etapach kariery" - powiedział prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

To kolejna roszada w składzie Trefla Gdańsk, który w ostatnim sezonie PlusLigi nie zakwalifikował się do fazy play-off. W poniedziałek klub poinformował o rozstaniu z Kamilem Droszyńskim i Jakubem Czerwińskim. Obaj spędzili w nim trzy sezony.