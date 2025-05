Ciąg dalszy zmian w Jastrzębskim Węglu. Kolejni dwaj siatkarze pożegnali się z klubem

Zarówno Argentyńczyk, jak i Polak grali w zespole z Jastrzębia-Zdroju od roku. Już wiemy, że ich przygoda z klubem nie będzie kontynuowana. Obaj zawodnicy zostali pożegnani w mediach społecznościowych.

Vicentin trafił do JSW Jastrzębskiego Węgla z Ziraatu Bankasi Ankara. Dla 25-latka był to drugi w karierze polski klub. Wcześniej w latach 2020-2021 przywdziewał barwy BBTS Bielsko-Biała. Z kolei Żakieta przed przyjścia do ekipy z Jastrzębia-Zdroju występował w Ślepsku Malow Suwałki. Obaj zawodnicy wywalczyli w minionym sezonie brąz Ligi Mistrzów.

W JSW Jastrzębskim Węglu trwa rewolucja kadrowa. Z drużyną pożegnali się m.in. Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jakub Popiwczak czy Timothee Carle. Każdy z nich odgrywał kluczową rolę w zespole prowadzonym przez Marcelo Mendesa. Dodajmy, że argentyńskiego szkoleniowca również w przyszłym sezonie nie zobaczymy na ławce trenerskiej klubu z południa Polski.

Poprzednie rozgrywki PlusLigi jastrzębianie ukończyli na czwartej pozycji. W walce o trzecią lokatę musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa.

mtu, Polsat Sport