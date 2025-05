Gwiazda Bayernu będzie pozowała dla magazynu dla panów? "Otrzymuję mnóstwo propozycji" (ZDJĘCIA)

Niespełna 26-letnia zawodniczka uchodzi nie tylko za jedną z najlepszych, ale i najbardziej urodziwych piłkarek niemieckiej kadry. W napisanej wspólnie z Julien Wolff autobiografii "Napisz własną historię. Moja droga z boiska piłkarskiego na szczyty świata" Gwinn zdradziła, że od długiego czasu jest wręcz zasypywana pytaniami o sesje zdjęciowe od magazynów dla panów.

"Otrzymuję mnóstwo propozycji. Najpopularniejszy magazyn tego typu pokazał mi nawet, jak miałoby to wyglądać. Bez wątpienia byłyby to piękne i estetyczne zdjęcia, ale to nie dla mnie. Nie mam problemu z zamieszczeniem w mediach społecznościowych zdjęcia w bikini, ale wszystko inne byłoby przekroczeniem moich osobistych granic" - wyjaśniła gwiazda Bayernu.

Giulia Gwinn zdradziła również, że pozowanie do nagich czy półnagich zdjęć byłoby również nie w porządku wobec jej wieloletniego partnera, byłego bramkarza Constantina Frommanna. Para poznała się, gdy oboje grali dla SC Freiburg i choć Frommann zapowiadał się na spory talent (był powoływany do reprezentacji Niemiec U16, U-17, U-18 i U-20), ostatecznie - głównie z powodu przeciągających się problemów zdrowotnych - nie wybił się ponad trzecią ligę i ostatecznie zakończył karierę w 2022 roku. Były bramkarz prowadzi obecnie fundację FUTURE GOAL, która zajmuje się pomaganiem sportowcom w wejściu do "normalnego" życia po zakończeniu przez nich karier.

Gwinn natomiast od 2019 roku jest zawodniczką Bayernu Monachium, z którym sięgnęła po cztery mistrzostwa i Superpuchar Niemiec. Z drużyną narodową Gwinn była zaś wicemistrzynią świata (2022) i brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024).