Hubert Hurkacz zabrał głos po przegranej w Roland Garros

Już w gemie otwarcia 28-letni wrocławianin musiał bronić break pointa. Wówczas wyszedł jeszcze z opresji, ale później było już znacznie gorzej. Fonseca, niesiony dopingiem licznie zgromadzonej brazylijskiej publiczności, błyskawicznie wygrywał gema za gemem. Po niespełna półgodzinie prowadził już 5:1. Kilka minut później wygrał seta.

Drugą partię Hurkacz również zaczął źle. Od razu został przełamany i nie zdołał zdobyć nawet punktu. Później obaj tenisiści utrzymywali swoje podanie.

Jeśli ktoś liczył, że Polak zdoła jeszcze odwrócić losy meczu, szybko został pozbawiony złudzeń. W pierwszym gemie trzeciego seta ponownie został przełamany, bez wygrania choćby jednej piłki. Kilkanaście minut później Hurkacz przegrywał 1:5. Niewiele później było już po meczu.

"Robiłem wszystko, co mogłem. Wierzyłem, że mogę zacząć grać lepiej, a wyszedłem na trzeciego seta i od razu popełniłem trzy proste błędy. Za łatwo uciekły początki setów. Nie ułatwiało to zadania" - przyznał.

Hurkacz był słabszy w każdym elemencie tenisowego rzemiosła. Zwykle jego bronią jest serwis, ale tym razem skuteczność pierwszego podania miał na poziomie jedynie 65 procent. Posłał sześć asów, a rywal dziewięć. Polak popełnił 34 wymuszone błędy i 20 niewymuszonych. Fonseca zanotował, odpowiednio, 16 i 15.

"Nie zagrałem dobrego spotkania" - wprost przyznał Hurkacz.

18-letni Brazylijczyk w światowym rankingu zajmuje 63. miejsce, ale zasłużył już na miano wschodzącej gwiazdy. W 2023 roku wygrał juniorski US Open, natomiast w listopadzie ubiegłego roku Next Generation ATP Finals - imprezę dla ośmiu najlepszych tenisistów poniżej 20. roku życia. W przeszłości wygrywali ją m.in. obecny lider rankingu Włoch Jannik Sinner (2019) i najlepszy we French Open 2024 Hiszpan Carlos Alcaraz (2021).

W ubiegłym roku w Paryżu Hurkacz dotarł do czwartej rundy. To było wyrównanie jego najlepszego wyniku na kortach Rolanda Garrosa z 2022 roku. Mecz otwarcia w stolicy Francji poprzednio przegrał cztery lata temu. Następnie jednak osiągnął życiowy rezultat w Wimbledonie, dochodząc do półfinału.

Zapytany, czy pamięta jaki wynik zrobił w Londynie w 2021 roku, po chwili namysłu odparł: "Tak, dzięki za przypomnienie. Trochę lepiej się poczułem".

"Na turniej wielkoszlemowy przyjeżdżam po to, żeby wygrać. Zawsze chce się grać dobrze na nich. Tu się to nie zdarzyło. Teraz czas chwilę odpocząć i przygotować się dobrze na trawę" - dodał.

Hurkacz planuje starty w czerwcu w holenderskim 's-Hertogenbosch i w niemieckim Halle.

PI, PAP