Lublinianie zaskoczyli mistrzów!

Początek spotkania był bardzo wyrównany - z jednej strony wyróżniał się Aaron Best, a drugiej - Manu Lecomte. Dopiero po późniejszej trójce Ousmane Drame goście uciekali na pięć punktów. To nie był koniec! Po rzutach wolnych Lecomte’a różnica wzrosła do 10 punktów. Starał się na to reagować Jarosław Zyskowski. Do ataku włączył się też Tevin Brown, a po 10 minutach było 18:29. W drugiej kwarcie sopocianie potrafili zbliżyć się nawet na sześć punktów dzięki kolejnym zagraniom Zyskowskiego. Ciągle świetny był jednak Lecomte, a po trójce Courtneya Rameya lublinianie uciekali na 15 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:56.

Po przerwie ekipa trenera Żana Tabaka starała się uruchomić w ataku Nicka Johnsona i Geoffreya Groselle’a. Po akcji środkowego zbliżyli się na 10 punktów. Tevin Brown i Ousmane Drame dość szybko ponownie przejęli inicjatywę. Po kolejnych rzutach wolnych Manu Lecomte’a różnica wynosiła aż 18 punktów. Lekko zmniejszył ją Nahiem Alleyne - po 30 minutach było 63:78. W czwartej kwarcie niewiele się zmieniało. Zespół trenera Wojciecha Kamińskiego miał sytuację pod kontrolą. Sopocian w tym spotkaniu nie było stać na żaden zryw ofensywny. Z atakiem z kolei problemu ciągle nie mieli przyjezdni. “Setkę” przekroczył Courtney Ramey, a PGE Start wygrał ostatecznie 100:81.

Najlepszym zawodnikiem gości był Manu Lecomte z 26 punktami, 9 asystami i 6 zbiórkami. Nick Johnson zdobył dla gospodarzy 16 punktów i 7 asyst.

Pierwszy mecz półfinałowy: Trefl Sopot - PGE Start Lublin 81:100 (18:29, 23:27, 22:22, 18:22).

Trefl Sopot: Nicholas Johnson 16, Aaron Best 15, Geoffrey Groselle 13, Keondre Kennedy 10, Jarosław Zyskowski 9, Nahiem Alleyne 6, Mikołaj Witliński 6, Marcus Weathers 5, Jakub Schenk 1.

PGE Start Lublin: Emmanuel Lecomte 26, Tevin Brown 20, Courtney Ramey 16, Ousmane Drame 14, Michał Krasuski 11, Wendell Kerry Williams Jr. 7, Tyran De Lattibeaudiere 3, Filip Put 3, Bartłomiej Pelczar 0, Roman Szymański 0.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-0 dla Startu. Drugi mecz w piątek o godz. 20.00 także w Sopocie.

plk.pl