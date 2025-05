Messi i Suarez przekazali zaskakujące wieści. Czy stworzą nową potęgę?

Pomysłodawcą projektu jest Suarez. Jak przekazał w mediach społecznościowych urugwajski napastnik, wizja stworzenia własnego klubu piłkarskiego zrodziła się w jego głowie już w 2018 roku. Z czasem postanowił wcielić ambitny plan w życie, a do współpracy zdecydował się zaprosić Leo Messiego - swojego wieloletniego boiskowego partnera z Barcelony i Interu Miami.

ZOBACZ TAKŻE: Wrocław. Finał Ligi Konferencji UEFA. Utrudnienia i zmiany w komunikacji miejskiej - 28.05

Klub ma nazywać się Deportivo LSM (L - Lionel i Luis, S - Suarez, M - Messi) i w 2026 roku ma rozpocząć rywalizację na czwartym poziomie rozgrywkowym w Urugwaju. Celem Suareza jest przede wszystkim szkolenie młodzieży. Słynny napastnik chce dać szansę zawodnikom i zawodniczkom z mniejszych miast i miejscowości. Siedziba klubu ma znajdować się w Ciudad de la Costa, a w projekt ma zostać zaangażowanych około 80 profesjonalistów z różnych dziedzin.

Przypomnijmy, że Messi i Suarez na przestrzeni lat stanowili o sile formacji ofensywnej Barcelony. Z "Dumą Katalonii" obaj gracze osiągnęli praktycznie wszystko, co było możliwe. Obecnie obaj są już u schyłku swoich sportowych karier. Aktualnie bronią barw Interu Miami, a u swego boku mają kolegów z czasów gry w Barcelonie - Jordiego Albę i Sergio Busquetsa. Natomiast trenerem drużyny z Florydy jest inny były piłkarz "Blaugrany" - Javier Mascherano.

Messi trafił do Interu Miami latem 2023 roku. Od tamtej pory rozegrał 57 spotkań o stawkę, w których 45 razy wpisywał się na listę strzelców i 21-krotnie asystował. Suarez dołączył do zespołu pół roku później. Jego aktualny bilans to 56 meczów, 30 goli i 20 asyst.