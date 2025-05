Świetne wieści dla siatkarskiego mistrza Polski! Jest oficjalna informacja

28-letni atakujący Sasak oraz 25-letni środkowy McCarthy w decydującej fazie rozgrywek ligowych i CEV Challenge Cup byli zawodnikami podstawowej szóstki i znacząco przyczynili się do zdobycia trofeów krajowego i kontynentalnego. Dla obydwu był to pierwszy sezon w barwach lubelskiej drużyny, a Sasak powołany został przez Nikolę Grbica do tegorocznej kadry narodowej.

Reprezentant Kanady zaliczając 55 asów serwisowych uplasował się na czwartym miejscu w rankingu zagrywających w PlusLidze.

32-letni przyjmujący Wachnik z LUK Lublin awansował do ekstraklasy i występował w niej przez kolejne cztery edycje, natomiast 24-letni Czyrek dołączył do ekipy przed minionym sezonem jako libero, ale najczęściej wychodził na boisko jako zmiennik przyjmującego.

Wcześniej klub poinformował o przedłużeniu kontraktów z kapitanem, rozgrywającym Marcinem Komendą, także powołanym do kadry narodowej, oraz z brazylijskim libero Thalesem Hossem i bułgarskim środkowym Aleksem Grozdanowem.

Najprawdopodobniej w Lublinie pozostaną też inni czołowi zawodnicy, a oficjalna informacja o zmianie barw klubowych dotyczy środkowego Jana Nowakowskiego, który przechodzi do Ślepska Malow Suwałki.

Z klubem żegna się włoski trener Massimo Botti, którego ma zastąpić Francuz Stephane Antiga.

PI, PAP