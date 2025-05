Telewizja Polsat ponownie wyróżniona przez UEFA

Uroczystość odbyła się we wtorek w pięknym Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, gdzie rozegrany zostanie Finał Ligi Konferencji UEFA. Telewizja Polsat została wyróżniona pamiątkową tablicą i podziękowaniem dla Oficjalnego Polskiego Nadawcy (Partnera Medialnego) Finału rozgrywek.

Nagrodę odebrali Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat Marian Kmita oraz Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat Piotr Pykel. Wręczali ją wysoko postawieni przedstawiciele UEFA Guy-Laurent Epstein oraz Charlie Marshall. Są to dyrektorzy zarządzający UC3 - spółki joint venture UEFA i ECA (European Club Association), odpowiedzialnej za aspekty komercyjne i biznesowe rozgrywek klubowych UEFA. Guy-Laurent Epstein to także dyrektor marketingu UEFA Events, z kolei Charlie Marshall pełni również funkcję szefa ECA - organizacji zrzeszającej największe europejskie kluby piłkarskie.

Podczas uroczystej kolacji odbyły się również przemówienia Prezesa UEFA - Aleksandra Ceferina, wiceprezydent Wrocławia Pani Renaty Granowskiej, Prezesa PZPN Cezarego Kuleszy oraz prezesów klubów grających w finale Chelsea i Realu Betis.

Wyróżnienie przyznane przez UEFA to docenienie pracy Telewizji Polsat, która nie tylko zapewnia kibicom możliwość przeżywania sportowych emocji w najwyższej jakości, ale również przybliża im taktyczne niuanse przy użyciu nowoczesnych technologii.

Specjalnie z myślą o transmisjach Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, zupełnie nowe oblicze zyskało ultranowoczesne studio Polsatu Sport Premium. Do trójwymiarowych grafik oraz elementów rozszerzonej rzeczywistości, które sprawdziły się przy obsłudze Champions League, dołączyła także rozbudowana wirtualizacja. Aż 75% elementów scenografii, służących jak najlepszemu zobrazowaniu boiskowych wydarzeń, stanowią interaktywne rozwiązania wirtualne.

Dzięki temu studio stało się większe i pozwala na jeszcze efektowniejsze oraz przystępne prezentowanie tabel, zawiłości taktycznych, składów drużyn czy sylwetek zawodników. Co więcej, domowym meczom Legii i Jagiellonii, towarzyszyło także mobilne studio zlokalizowane na stadionach w Warszawie i Białymstoku.

Z kolei zaawansowane rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję pozwalają natychmiast publikować na Polsatsport.pl i w jego social mediach gole i najciekawsze sytuacje podbramkowe. Kibice mogą więc obejrzeć mecz, a po jego zakończeniu raz jeszcze zapoznać się z jego kluczowymi fragmentami w formie niezależnych klipów wideo lub obszernego skrótu.

Miejsce wtorkowej uroczystości nie było przypadkowe. To właśnie we Wrocławiu odbywa się tegoroczny finał Ligi Konferencji UEFA - największe w tym roku wydarzenie piłkarskie w Polsce. Międzynarodowy sygnał telewizyjny z meczu Betis - Chelsea produkuje Telewizja Polsat, która z wyjątkowymi atrakcjami jest też obecna w oficjalnej Strefie Kibica na wrocławskim rynku. Emocjonująca konfrontacja hiszpańskiej i angielskiej szkoły futbolu ma także polski akcent. Tegoroczni finaliści Ligi Konferencji UEFA to pogromcy Jagiellonii i Legii, które dotarły w tym sezonie aż do ćwierćfinałów. Mecz Betis - Chelsea pokażą Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go.

W środę o godzinie 18:00, nadawać zacznie przedmeczowe studio w Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Roman Kołtoń, Piotr Urban i Maciej Żurawski. Na murawie wrocławskiego stadionu pracować będą także Przemysław Iwańczyk i Tomasz Hajto oraz reporterzy Marcin Lepa i Szymon Rojek.

Od godziny 20:20 przedmeczowe studio dostępne będzie także w Polsacie, a transmisję meczową śledzić można od 20:50 również w Polsacie Sport 1. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk.

W 2024 roku Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania w telewizji i streamingu nowego formatu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA przez kolejne 3 sezony - od sezonu 2024/2025. Łącznie w każdym sezonie to 189 meczów Ligi Europy i 153 mecze Ligi Konferencji.

To już kolejne wyróżnienie dla Telewizji Polsat przyznane przez UEFA. W 2021 roku podczas finału Ligi Europy w Gdańsku Dyrektor ds. Marketingu UEFA Guy-Laurent Epstein wręczył tablicę honorową dla Telewizji Polsat, jako partnera telewizyjnego i nadawcy meczu finałowego.

Dwa lata wcześniej w 2019 roku Telewizja Polsat została wyróżniona przez UEFA, która zaprosiła stację do przedstawienia projektu wideo pt. "Liga Mistrzów i Liga Europy w Polsacie" na prestiżowym panelu w Amsterdamie.

Telewizja Polsat ponownie wyróżniona przez UEFA Zobacz galerię

