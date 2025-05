Transferowy hit Norwida! Legenda zawita do PlusLigi

– Cieszę się, że dołączam do Norwida. Częstochowa to miejsce z wielkimi tradycjami w polskiej siatkówce, z jasnym i ambitnym projektem. Przyciągnęła mnie możliwość bycia częścią rozwijającej się struktury, opartej na solidnych fundamentach i prawdziwej pasji do sportu. Poczułem, że to odpowiednie miejsce, aby przekazać swoje doświadczenie i dalej rozwijać się jako trener - powiedział Falasca, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

47-latek to legenda hiszpańskiej siatkówki i młodszy brat śp. Miguela Angela Falaski, który przed laty był rozgrywającym, a następnie trenerem PGE Skry Bełchatów. Obaj przyczynili się do wielkiego sukcesu reprezentacji, która w 2007 roku pod wodzą Andrei Anastasiego sięgnęła sensacyjnie po mistrzostwo Europy.

Guillermo Falasca był atakującym m.in. włoskiej Piacenzy, z którą w 2009 roku zdobył mistrzostwo Włoch. W 2002 roku wygrał Puchar Top Teams (dzisiaj Puchar CEV), którego turniej finałowy był rozgrywany w Częstochowie. Jego Knack Roeselare pokonało wówczas w półfinale Galaxię AZS Częstochowa 3:1, a w finale okazało się lepsze od portugalskiego SC Espinho.

Co ciekawe, kilka lat później Falasca był łączony z transferem do AZS-u Częstochowa. Ostatecznie nigdy nie trafił do Polski. Po zakończonej karierze został trenerem. Prowadził francuskie Narbonne Volley, z którym wygrał Puchar Challenge w 2022 roku. Ostatnie dwa sezony spędził na ławce włoskiej Top Volley Cisterna.

Norwid miniony sezon w PlusLidze zakończył na ósmym miejscu.

