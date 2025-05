Wrocław. Finał Ligi Konferencji UEFA. Utrudnienia i zmiany w komunikacji miejskiej - 28.05

Spotkanie hiszpańskiego Realu Betis i angielskiego Chelsea Londyn rozpocznie się o godz. 21 na Stadionie Miejskim.

Na utrudnienia muszą przygotować się szczególnie mieszkańcy Maślic, Leśnicy, Żernik, Pilczyc, Popowic, Stabłowic i Praczy. Od godz. 17.00 do końca dnia zamknięta będzie Aleja Śląska; od godz. 17 do 19:30 - ulica Królewiecka.

Po godz. 22:00 nie będą kursować tramwaje do Leśnicy – torowiska zostaną wykorzystane do ustawienia taboru rozwożącego kibiców po meczu. Linia nr 19 od godz. 15 pojedzie zmienioną trasą przez most Uniwersytecki, z pominięciem przystanku Pomorska, a na pętli na Kozanowie pojedzie w odwrotnym kierunku przez osiedle (zmiana kierunku wjazdu).

Wrocławski magistrat poinformował, że zachodnia cześć Wrocławia będzie miejscem, w którym będą parkować auta osobowe i autokary kibiców. „W okolicach osiedli należy spodziewać się dużego natężenia ruchu i problemów z dostępnością miejsc” – podano w komunikacie.

Nowe linie autobusowe i tramwajowe dla kibiców. Finał Ligi Konferencji UEFA we Wrocławiu - 28.05

Wrocławskie MPK uruchomiło dla kibiców specjalne linie autobusowe i tramwajowe - SB1, SB2, ST1 i ST2. Kursy na tych liniach będą odbywać się co 20 minut, od godz. 15 do 19 i co 10 minut od 19 do 21.

Zmiany w kursach wprowadzono też w kilku normalnych liniach tramwajowych i autobusowych.

Według wrocławskiego magistratu, nad bezpieczeństwem w mieście czuwa około 2 tys. policjantów.

Transmisja finału Ligi Konferencji w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

Początek przedmeczowego studia od 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Studio w Polsacie od godziny 20:20. Początek transmisji z meczu o godzinie 20:45.

PI, PAP