0:6 w pierwszym secie i ponad dwie godziny gry. Fręch odpadła z French Open

Polka nie rozpoczęła tego spotkania najlepiej. Już w pierwszych trzech gemach Czeszka dwukrotnie przełamała jej serwis. Łodzianka w czterech partiach zdobyła zaledwie trzy punkty, a jej gra pełna była niewymuszonych błędów. Z kolei rywalka od samego początku prezentowała się bardzo solidnie - była skoncentrowana, konsekwentna i skuteczna w egzekwowaniu założeń taktycznych.

Kolejne przełamanie przyszło reprezentantce naszych południowych sąsiadów bez większego trudu - raz jeszcze odebrała serwis Polce i stanęła przed szansą zamknięcia seta na własnej zagrywce. W szóstym gemie Fręch zdołała postawić nieco większy opór triumfatorce Wimbledonu z 2023 roku, jednak ponownie zadecydowała zbyt duża liczba pomyłek własnych. W efekcie 27-latka przegrała pierwszego seta bez zdobyczy gemowej, 0:6.

Drugi set rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla łodzianki. Czeszka zaczęła odczuwać presję, gdy Polka po przerwie wygrała dwa pierwsze gemy z rzędu, notując przy tym przełamanie. Jednak już w kolejnym gemie Vondrousova odpowiedziała przełamaniem powrotnym, wykorzystując precyzyjne skróty i skuteczną grę z głębi kortu.

Wymiany stawały się coraz dłuższe, a Fręch prezentowała bardziej stabilną i odważną grę. 27-latka ograniczyła liczbę niewymuszonych błędów i zaczęła punktować płaskimi, dynamicznymi uderzeniami tuż nad siatką, co przyniosło efekt w postaci kolejnego przełamania w czwartym gemie. Chwilę później Polka miała jednak kolejny moment zawahania - prowadząc 40:15, popełniła dwa błędy, co pozwoliło Czeszce doprowadzić do równowagi i ostatecznie raz jeszcze odebrać jej podanie. Końcówka partii należała jednak do łodzianki. W dziewiątym gemie obroniła break pointa i utrzymała swój serwis, by chwilę później przełamać rywalkę i zamknąć seta wynikiem 6:4, wykorzystując trzecią piłkę setową.

Decydująca partia rozpoczęła się znacznie spokojniej - obie tenisistki starały się unikać ryzyka i utrzymać swoje podanie. Przełomowy okazał się piąty gem, w którym Fręch popełniła kilka niewymuszonych błędów, co kosztowało ją stratę serwisu. Czeszka błyskawicznie wykorzystała tę sytuację, wygrywając także kolejną odsłonę i obejmując prowadzenie 4:2. 96. zawodniczka światowego rankingu imponowała w tym fragmencie spotkania szczególnie grą forhendem - posyłała mocne, płaskie piłki, które regularnie sprawiały Polce kłopoty. Mimo to 27-latka nie odpuszczała, walcząc o każdy punkt. W dziewiątym gemie jednak Vondrousova po raz kolejny przełamała serwis Polki i przypieczętowała zwycięstwo w secie 6:3, a tym samym - w całym meczu.

Polce, jak dotąd, nie udało się awansować dalej niż do trzeciej rundy w żadnym z rozegranych turniejów w 2025 roku. Przypomnijmy, że w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA Fręch plasuje się na 26. pozycji. Mimo porażki w Paryżu zdoła jednak dopisać punkty do rankingu, ponieważ w ubiegłorocznej edycji Rolanda Garrosa odpadła już w pierwszej rundzie. W grze pojedynczej podczas French Open pozostała już tylko jedna reprezentantka Polski - Iga Świątek, która jako jedyna z Biało-Czerwonych awansowała do trzeciej rundy. Pozostali polscy zawodnicy - Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak - zakończyli już swoją tegoroczną przygodę z paryskimi rozgrywkami.

Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova 0:6, 6:4, 3:6.