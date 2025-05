"Biała Gwiazda" ma za sobą wymagający sezon, który rozpoczęła z ambicjami gry na dwóch frontach - krajowym i europejskim. Choć Wisła nie zdołała wywalczyć awansu ani do fazy ligowej Ligi Europy, ani Ligi Konferencji UEFA, to jak na przedstawiciela drugiego poziomu rozgrywek zaprezentowała się z dobrej strony, odpadając dopiero w ostatniej rundzie eliminacji LK. W krajowych zmaganiach krakowianie zajęli czwarte miejsce, co dało im prawo gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na powrót do elity czekają od sezonu 2021/2022, kiedy to po wielu latach opuścili najwyższą klasę rozgrywkową.

W walce o finał baraży Wisła zmierzy się z Miedzią Legnica. Drużyna z Dolnego Śląska przez większość sezonu plasowała się w czołówce tabeli, jednak końcówka rozgrywek okazała się dla niej wyjątkowo nieudana - legniczanie przegrali trzy ostatnie mecze ligowe. Przypomnijmy, że Miedź wywalczyła awans do Ekstraklasy w sezonie 2021/2022, triumfując wówczas w rozgrywkach I Ligi. Pobyt na najwyższym szczeblu trwał jednak krótko - już rok później zespół spadł z ligi, zajmując ostatnie miejsce w tabeli końcowej.

W innym półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Wisła Płock i Polonia Warszawa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport