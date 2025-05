Była mistrzyni Roland Garros odpadła z turnieju! Dramat w pierwszym secie

Sezon 2025 dla Barbory Krejcikovej jest jednym z tych cięższych. Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa (Roland Garros 2021, Wimbledon 2024) rywalizację w tym roku rozpoczęła dopiero w maju. Wszystko to ze względu na ciągnące się za nią problemy zdrowotne.

ZOBACZ TAKŻE: Nie tylko Fręch! Polscy debliści również pożegnali się z Roland Garros

Dyspozycja Krejcikovej podczas trwającej edycji Roland Garros była niewiadomą. Mimo że to mistrzyni tej imprezy sprzed czterech lat, nie była ona w gronie faworytek.

W pierwszej rundzie rozstawiona z "15" Czeszka po zaciętym spotkaniu wyeliminowała Tatjanę Marię. Urodzona w Brnie tenisistka pokonała Niemkę 7:6(4), 6:3.

W 1/32 finału przeciwniczką Krejcikovej była Wieronika Kudiermietowa. Rosjanka od początku narzuciła własne warunki na korcie. W pierwszym secie triumfowała do zera i nie musiała bronić ani jednego break pointa.

W drugiej partii Kudiermietowa poszła za ciosem. Prowadziła 2:0, ale wtedy Krejcikova zdołała odebrać jej serwis. Na niewiele się to jednak zdało. Rosjanka ostatecznie zwyciężyła do trzech, awansując do trzeciej fazy French Open.

W kolejnym pojedynku na paryskiej mączce Kudiermietowa powalczy ze swoją rodaczką. Jej rywalką będzie bowiem turniejowa "20" - Jekatierina Aleksandrowa.

Wieronika Kudiermietowa - Barbora Krejcikova 6:0, 6:3