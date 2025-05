Dobre wieści przed zgrupowaniami kadry! Polacy błysnęli formą strzelecką (WIDEO)

Slisz w ostatnich tygodniach błyszczy formą na amerykańskich boiskach. W starciu z Orlando City 26-latek popisał się fenomenalnym uderzeniem z dystansu - piłka po jego strzale odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. Tym samym Polak wyrównał stan rywalizacji, a jego drużyna zdołała w doliczonym czasie gry wywalczyć komplet punktów. Było to jego drugie trafienie w MLS - oba gole zdobył w odstępie zaledwie trzech dni. Były gracz Legii Warszawa w tym sezonie rozegrał 14 spotkań w barwach zespołu ze stanu Georgia; jedyny mecz, w którym nie wystąpił, to marcowe starcie z FC Cincinnati, gdy przebywał na zgrupowaniu reprezentacji. 22 minuty w tym samym meczu zagrał także Mateusz Klich. Drużyna z Atlanty po 16 kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.

Podczas środowej nocy na amerykańskich stadionach formą błysnął również inny Polak - Wiktor Bogacz. Młody napastnik, który zimą przeniósł się z Miedzi Legnica do Nowego Jorku, w końcu otrzymał szansę występu od pierwszej minuty. I wykorzystał ją znakomicie - już w 14. minucie wpisał się na listę strzelców, otwierając wynik spotkania. Było to premierowe trafienie 20-latka w rozgrywkach MLS, wcześniej regularnie pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych. W jego dorobku znajduje się także jedna asysta. Ekipa New York Red Bulls po 16 rozegranych meczach zajmuje siódme miejsce w Konferencji Wschodniej, tuż za Interem Miami, w którego barwach występują m.in. Lionel Messi i Luis Suarez.

Zarówno Slisz, jak i Bogacz już wkrótce dołączą do kadr narodowych. Pomocnik Atlanty został powołany przez Michała Probierza do seniorskiej reprezentacji na mecze z Mołdawią i Finlandią, natomiast napastnik Red Bulls weźmie udział w przygotowaniach kadry U-21 do czerwcowych mistrzostw Europy.

WHAT A ROCKET 🚀



Bartosz Slisz from DOWNTOWN to pull @ATLUTD level with Orlando 🔥 pic.twitter.com/LMfAhnvFeN — Major League Soccer (@MLS) May 29, 2025