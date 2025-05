Kajetanowicz nie zwalnia, rajdowy maraton trwa

Tegoroczny program Kajetanowicza i Szczepaniaka nabiera rozpędu. Zdobywcy podium w WRC2 Challenger z sezonu 2024 mają za sobą już dwa występy. Zarówno z Kenii, jak i z Portugalii przywieźli punkty, które w końcowym rozrachunku mogą okazać się bezcenne.

Już w przyszłym tygodniu załoga ORLEN Rally Team wystartuje w Rajdzie Sardynii, ale to nie koniec napiętego terminarza Kajetana i Maćka. Niedługo po powrocie ze śródziemnomorskiej wyspy cały polski zespół uda się do Grecji, by zmierzyć się z Acropolis Rally of Gods, czyli legendarnym „rajdem bogów”. Rozgrywana na zniszczonych oraz pełnych kamieni trasach i nierzadko w upalnych temperaturach, runda WRC domknie maraton, w jakim udział weźmie nasz eksportowy duet. Biorąc pod uwagę imprezy w Portugalii, Włoszech i Grecji, Kajto w ciągu sześciu tygodni przejedzie aż trzy rajdy należące do kalendarza światowego czempionatu. Uwzględniając fakt, iż jedna runda WRC wraz z testami i rekonesansem oesów trwa przeszło tydzień, załoga od pierwszej dekady maja po koniec czerwca spędzi w sportowym trybie aż 32 dni.



– Nasz rajdowy maraton trwa i daje mi poczucie ogromnej satysfakcji. Robię to, co kocham i to z dużą intensywnością. Niedawno wróciliśmy z Portugalii, zaraz wyruszamy na Sardynię, a po niej przenosimy się na greckie szutry. W sześć tygodni przejedziemy więc aż trzy rundy WRC, z których ta ostatnia zapowiada się na najtrudniejszą. W „rajdzie bogów” startowałem już siedmiokrotnie i za każdym razem było to potężne wyzwanie. Teraz wrócono do czerwcowego terminu, więc poza krętymi, kamienistymi, ale i bardzo zniszczonymi oesami we znaki z pewnością dadzą się nam i rajdówce ekstremalnie wysokie temperatury. Pomimo tych trudności, Rajd Akropolu należy do moich ulubionych – powiedział Kajetan Kajetanowicz.



Kajetanowicz w przeszłości odnosił sukcesy na greckich szutrach. W „rajdzie bogów” brał udział siedmiokrotnie i zapisał się na kartach jego historii jako zwycięzca w klasyfikacji generalnej. Triumfy w latach 2015 i 2017 walnie przyczyniły się do zdobycia dwóch – z łącznie trzech – tytułów najlepszego kierowcy Europy. Już na szczeblu mistrzostw świata ustronianin świetnie radził sobie w kategoriach dla samochodów Rally2, wygrywając w 2021 roku i stając na podium edycji 2023 oraz 2024.



Uczestnicy 71. Rajdu Akropolu będą mieli do przejechania 17 odcinków specjalnych, rozplanowanych w wielu regionach Grecji. Imprezę rozpocznie widowiskowy superoes wytyczony w samym centrum Aten, następnie rywalizacja przeniesie się w okolice Kanału Korynckiego, a swoją kulminację będzie miała w potężnych górach Parnasu. Na czas załogi przejadą szutrowymi drogami prawie 346 kilometrów.

