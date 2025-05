Oleksiejczuk już niebawem wróci do klatki? Zamieścił wymowny wpis

Michał Oleksiejczuk (MMA 20-9, 15 KO, 1 SUB), który ostatni pojedynek dla największej organizacji MMA na świecie stoczył w kwietniu, pokonując Sedriquesa Dumasa (MMA 10-3, 4 KO, 2 SUB), kusi fanów powrotem do rywalizacji. Oleksiejczuk na swoim profilu na portalu X zamieścił wpis, w którym zasugerował zaakceptowanie kolejnego wyzwania.