Pawelec gotowy na wyścig w Jerez 

18-latek z Nowego Tomyśla, który rok temu rywalizował w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 i serii Red Bull MotoGP Rookies Cup, w tym sezonie debiutuje w mistrzostwach Europy kategorii Moto2.

Podczas swoich dwóch pierwszych wyścigów w barwach hiszpańskiego zespołu AGR, jedyny Polak w stawce dwukrotnie walczył w portugalskim Estorilu o podium, finiszując odpowiednio na ósmej i czwartej pozycji.

W ramach przygotowań do drugiej z siedmiu rund sezonu Pawelec wystartował w miniony weekend w pierwszej rundzie motocyklowych mistrzostw Polski WMMP.

Nie tylko wygrał oba wyścigi kategorii Superbike, ale także, na nowym dla siebie motocyklu, ustanowił nowy rekord toru w Poznaniu.



Do Jerez 18-latek udaje się więc w dobrym nastroju, tym bardziej że leżący w sercu słonecznej Andaluzji tor imienia Angela Nieto jest jednym z jego ulubionych.



Tym razem stawkę blisko 35 zawodników Moto2 z całego świata czeka tylko jeden wyścig, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 13:00 i będzie relacjonowany na żywo na sportowych antenach Polsatu, portalu polsatsport.pl oraz na kanale YouTube serii JuniorGP.



„Bardzo lubię tor w Jerez – mówi Milan Pawelec, który po 2 z 11 wyścigów zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej ME Moto2. – To jednak wcale nie oznacza, że czeka mnie tam łatwiejsze zadanie niż w Estorilu. Wręcz przeciwnie. Moi rywale także doskonale znają ten obiekt i często tam testują, dlatego tempo będzie w ten weekend z pewnością bardzo wysokie. Jerez to obiekt, który ma wszystko; zarówno szybkie, ekscytujące zakręty, jak i ciasne nawroty oraz strefy mocnego hamowania. Zawsze dobrze się tam czułem, dlatego trochę szkoda, że w niedzielę czeka nas tym razem tylko jeden wyścig. Tak czy inaczej na pewno będzie on bardzo wymagający, chociażby z uwagi na prognozowane, bardzo wysokie temperatury. Cieszę się także z udanego debiutu w mistrzostwach Polski i ustanowienia nowego rekordu toru w Poznaniu, choć skupiałem się tam przede wszystkim na treningu i pracy nad aspektami, które mogą pomóc mi w jeździe na motocyklu Moto2. Jestem przekonany, że praca wykonana w Poznaniu pomoże mi w Jerez. Dziękuję ekipie Wójcik Racing Team za zaproszenie do startu w mistrzostwach Polski, a moim partnerom, firmom Grupa Sikora, Wagas i Proline Tools, za nieustające wsparcie moich startów w mistrzostwach Europy. Wiem także, że na zawody wybiera się grupa polskich kibiców i cieszę się, że będę mógł liczyć na gorący doping, zarówno z trybun, jak i przed telewizorami”.

