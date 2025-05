Piotr Lisek powalczy o minimum na Tokio. Memoriał Ireny Szewińskiej już w piątek

Piotr Lisek, Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic, Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek i wracająca do biegania Sofia Ennaoui - to tylko niektóre polskie gwiazdy, które w piątek będą rywalizować w Bydgoszczy w siódmej edycji Memoriału Ireny Szewińskiej. Gdy do tego doda się spore grono gwiazd zagranicznych, z medalistami olimpijskimi z Paryża na czele to wiadomo, że w tym roku bydgoski mityng zapowiada się pasjonująco.