Polski klub pożegnał legendę PlusLigi! "Miałem nadzieję, że ten moment nadejdzie później"

Lukas Kampa (rocznik 1986) dołączył do Trefla Gdańsk przed sezonem 2021/22. Nie był to pierwszy klub niemieckiego siatkarza w Polsce. Wcześniej reprezentował barwy Cerrad Czarnych Radom (2014–16) oraz Jastrzębskiego Węgla (2016–21). W PlusLidze grał łącznie przez jedenaście sezonów i wystąpił w 317 meczach. Z Jastrzębskim Węglem wywalczył mistrzostwo Polski (2021) oraz dwa brązowe medale (2017, 2019).





W jego karierze nie brakowało również sukcesów z kadrą Niemiec. Najważniejsze to brązowy medal mistrzostw świata 2014 i srebro mistrzostw Europy w 2017. Z reprezentacją pożegnał się po występie na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024.

W barwach Trefla rozegrał ponad 100 meczów. "Dzięki swojej inteligencji boiskowej, precyzyjnym rozegraniom i umiejętności budowania atmosfery w zespole, Kampa stał się prawdziwym sercem gdańskiego zespołu" – napisał klub.

– Miałem nadzieję, że ten moment nadejdzie trochę później, bo spędziłem tu cztery fantastyczne lata - pełne emocji, wyzwań i wspaniałych chwil z drużyną, sztabem i kibicami. To był dla mnie wyjątkowy czas - nie tylko jako zawodnika, ale i człowieka. Znalazłem tu swój azyl, a sam klub, jak i Gdańsk stały się dla mnie drugim domem. Co ważne, nadal będę tu mieszkał, więc nie żegnam się na zawsze, mówię po prostu: "do zobaczenia" – powiedział Lukas Kampa.

– Dziękuję wszystkim, z którymi mogłem tu współpracować – zawodnikom, trenerom, pracownikom klubu i oczywiście naszym fantastycznym kibicom, którzy wspierali nas w każdym momencie. To był naprawdę piękny rozdział w moim życiu. Dziękuję – dodał siatkarz.

– Dziękujemy Lukasowi za wszystkie emocje, profesjonalizm i zaangażowanie, jakie wniósł do naszej drużyny przez ostatnie cztery sezony. Był nie tylko świetnym rozgrywającym, ale też prawdziwym liderem – zarówno na boisku, jak i poza nim. Jako kapitan dawał przykład innym swoją postawą. W trudnych momentach dawał spokój, a jego ogromne doświadczenie były dla nas niezwykle cenne. Życzymy Lukasowi powodzenia w nowych wyzwaniach i spełnienia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – stwierdził prezes klubu Dariusz Gadomski.

