Polskie medalistki IO będą walczyć między sobą! Szermierze opanują Sosnowiec

Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch miejscach: w Hali Widowiskowo-Sportowa (ul. Żeromskiego 4) i w ArcelorMittal Arenie (Plac Zagłębia 1). W piątek plansze opanują szpadzistki i szpadziści, którzy w sobotę będą rywalizować drużynowo. W niedzielę do głosu dojdą szablistki i szablistki, a prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński otrzyma symboliczną szablę "Sosnowiec Szablą Pisany".

Na wsparcie własnej publiczności liczy szablistka ZKS Sosnowiec Angelika Wątor.

ZKS Angelika Wątor uważa, która wróciła do wysokiej formy po urodzeniu dziecka.

- Czeka nas bardzo fajna impreza. Będziemy mogli pokazać najbliższym, jak wygląda ten sport, który ja uprawiam już 21 lat. Presja jest zawsze, ale wsparcie przeważy. Mam roczne dziecko. To duże wyzwanie, by pogodzić sport i macierzyństwo. Presja trochę odchodzi wtedy na bok. Bardziej krzywdzące może być, jeśli się nastawię wynikowo. Ten sport jest o tyle piękny, że czasami wystarczy pomyśleć zadaniowo. Skupić się na tym jednym, najważniejszym trafieniu. Wiele razy myślałam o wynikach i to mnie gubiło. Teraz staram się tylko walczyć najlepiej, jak potrafię - powiedziała PAP-owi Wątor.

W rywalizacji szpadzistek dojdzie do starcia dwóch pokoleń. Po olbrzymim sukcesie, jakim był brązowy medal w Paryżu, na matę wracają Knapik-Miazga, Jarecka i Swatowska-Wenglarczyk. Spróbują dać odeprzeć atak młodszego pokolenia, które robi furorę w kraju i za granicą.

Złotego medalu mistrzostw Polski bronić będzie 21-letnia medalistka z Paryża Alicja Klasik, która dopiero we wtorek wróciła z Pucharu Świata w Chinach. Na złoty medal w Państwie Środka spisało się jeszcze młodsze pokolenie naszych szpadzistek. Barbara Brych, Gloria Klughardt, Magdalena Pawłowska i Kinga Zgryźniak, w minioną niedzielę, wygrały Puchar Świata w Wuxi, w finale pokonując Włoszki 35:31, w składzie których znalazły się trzy mistrzynie olimpijskie z Paryża!

- Wróciłam do formy, która pozwoli mi na udział w zawodach, ale nie wiem, na ile ona wystarczy. Dwa tygodnie temu trenowałam z młodszymi dziewczynami na obozie kadry w Spale. One przygotowywały się do PŚ w Chinach, który zresztą wygrały, więc nie będzie łatwo ich pokonać. Na pewno doświadczenie przemawia na moją korzyść, ale turniej to zupełnie coś innego niż trening - powiedziała Polsatowi Sport Renata Knapik-Miazga, która wprawdzie wzbrania się od nakładania na siebie wielkiej presji, ale i tak zamierza walczyć w Sosnowcu o zwycięstwo.

Knapik-Miazga akcentuje, że szermierka jest sportem niewymiernym. Mimo najlepszego przygotowania można trafić na zawodniczkę, która ma lepszy dzień, bądź styl walki której jest niewygodny i przez to można przegrać walkę.

- Tym razem niewymierność naszego sportu może mi przynieść korzyść. Do Sosnowca jadę z optymizmem i czekam na emocje, jakie przyniesie i ten start. Wiem, że mogę walczyć z młodszymi koleżankami jak równy z równym. Moja koleżanka klubowa z AZS AWF Kraków Basia Brych pokazała w Chinach, że nie odbiega od najlepszych szpadzistek na świecie. W turnieju drużynowym Pucharu Świata pokonała wszystkie rywalki, łącznie z mistrzyniami olimpijskimi. To pokazuje, jak szermierka potrafi być przewrotna i zobaczymy, na ile przewrotną będzie dla mnie na mistrzostwach Polski - dodaje.

Aleksandra Jarecka wystąpi tylko w turnieju drużynowym, broniąc barw AZS AWF Kraków. Wespół z Brych i Knapik-Miazgą będą faworytkami do złotego medalu. Sporo do powiedzenia będzie miał też RMKS Rybnik Alicji Klasik, Kingi Zgryźniak, który zasiliła była szpadzistka AZS Kraków - Gloria Klughardt.

Knapik-Miazga komplementuje Barbarę Brych nie tylko za sukcesy, które do tej pory osiągnęła.

- Rozmawiałam z nią, ona planuje proces rozwoju swojej kariery, co jest nietypowe dla tak młodej zawodniczki. Na treningu udało mi się ją pokonać i żartowałyśmy, że oprócz mnie nikt jej nie pokona. Znamy się bardzo dobrze i w ferworze turnieju mistrzostw Polski będzie bardzo ciężko pokonać Basię - uważa medalistka IO.

Renata Knapik-Miazga za wielkie postępy chwali też Glorię Klughartdt i Magdalenę Pawłowską, która ma już przecież na koncie dwa medale MŚ w drużynie – brąz z 2022 r. i złoto sprzed dwóch lat, z Mediolanu.

Podczas PŚ w Wuxi 29. miejsce zajęła Alicja Klasik.

Przed rokiem tytuły w szpadzie wywalczyli indywidualnie Klasik i Maciej Bielec (AZS Wratislavia Wrocław), który wcześniej triumfował w latach 2019-20 i 2022. Drużynowo mistrzostwa bronią: AZS AWF Kraków (kobiety) oraz PKSzerm Warszawa (mężczyźni).

W szabli o obronę czempionatu marzą zawodniczki ZKS Sosnowiec i szabliści KKSz Konin. Indywidualnie w tej broni rok temu, w Warszawie, triumfowali: Olaf Stasiak z KKSz i po raz czwarty Zuzanna Cieślar (ZKS Sosnowiec).

We florecie tytułów indywidualnych bronią: Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań) oraz Leszek Rajski (Wrocławianie), a drużynowych - KU AZS UAM Poznań (kobiety) i KS AZS AWFiS Gdańsk (mężczyźni).

- Słyszałam, że od strony organizacyjnej w Sosnowcu wszystko jest perfekcyjnie przygotowane - powiedziała Renata Knapik-Miazga.

Nad organizacją imprezy czuwa prezes Śląskiego Związku Szermierczego Beata Rak, która jest także w zarządzie Polskiego Związku Szermierczego.

- W cztery dni od piątku do poniedziałku, na dwóch sosnowieckich halach rywalizować będzie ponad 500 zawodników. Wespół z trenerami i osobami towarzyszącymi ugościmy ponad 800 osób. Impreza nie jest biletowana, zapraszamy kibiców na obie hale, wydzieliliśmy dla nich trybuny - powiedziała nam Beata Rak.

Program mistrzostw Polski w szermierce

Piątek – 30.05.2025 – turniej indywidualny w szpadzie kobiet i mężczyzn

Hala Widowiskowo-Sportowa (ul. Żeromskiego 4, Sosnowiec)

Godz. 9:00-16:25 – eliminacje w szpadzie mężczyzn

ArcelorMittal Arena (Plac Zagłębia 1, Sosnowiec)

11:00-14:35 – eliminacje szpady kobiet

15:15 - 15:35 – walki ćwierćfinałowe w szpadzie kobiet

16:25 – 16:45 – walki ćwierćfinałowe w szpadzie mężczyzn

17:00 – walki półfinałowe w szpadzie kobiet i mężczyzn

18:20 – walki finałowe w szpadzie kobiet i mężczyzn

19:00 – dekoracja najlepszych szpadzistek i szpadzistów