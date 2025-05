Ruszają krajowe eliminacje w Poznaniu. Stawką udział w kajakarskich ME w Czechach

Krajowe regaty eliminacyjne, które jednocześnie stanowią drugi w tym sezonie Puchar Polski seniorów oraz mistrzostwa miasta Poznania w kajakarstwie klasycznym, wracają do kalendarza po kilkuletniej przerwie. Dla zawodników to dodatkowa szansa, aby przekonać trenerów do swojej przydatności w reprezentacji, zaś sami szkoleniowcy mogą też sprawdzić, jak w bezpośrednim pojedynku o dużą stawkę spisują się poszczególni kajakarze czy osady.

Wielu zawodników ma już za sobą pierwsze starty na międzynarodowych arenach. W ubiegłą niedzielę w Poznaniu zakończył się drugi w tym sezonie PŚ, podczas którego Biało-Czerwoni sześciokrotnie stawali na podium. Trzecie pucharowe złoto w ciągu kilku dni wywalczyła Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.), która po wygranych w jedynce w Szeged dołożyła zwycięstwo w K1 500 m i srebro w K2 500 m z Martyną Klatt (AZS AWF Poznń). Dominację w światowym C1 200 m mężczyzn podkreślił kolejnym triumfem Oleksii Koliadych (Admira Gorzów Wlkp.). W Poznaniu swoje pierwsze medale PŚ, dzięki startom w olimpijskich czwórkach, wywalczyli zaś Julia Olszewska (AZS AWF Gorzów Wlkp.) i Valerii Vichev (MKS Czechowice-Dziedzice).

Przebojem do pierwszej reprezentacji wdarł się Jarosław Kajdanek (Energetyk Poznań), z którym polskie osady na olimpijskich dystansach zdobyły dwa medale PŚ. Obiecujący debiut zaliczył z kolei Alex Borucki (KKW 1929 Kraków), mistrz świata juniorów, który w miniony weekend pierwszy raz wystąpił w biegu o medale PŚ. A to tylko część z wielu pozytywnych rzeczy, jakie w ostatnim czasie dzieją się w polskich reprezentacjach. Znakomicie na wstępie sezonu prezentują się również młodzieżowcy i juniorzy, którzy kilka dni temu w Bratysławie, w międzynarodowych regatach wywalczyli aż 47 medali.

– Ten rok traktujemy lekko eksperymentalnie. Chcieliśmy dokonać pewnych zmian, sprawdzić różne warianty, a to daje nam wizję tego, co będzie się działo w przyszłości – mówił przy okazji PŚ w Poznaniu Grzegorz Kotowicz, prezes zarządu Polskiego Związku Kajakowego.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji (jedynek i dwójek) wśród seniorów zyskają prawo udziału w ME w czeskich Racicach (19-22 czerwca). Do skutku nie dojdzie natomiast walka o miejsce w K2 500 m kobiet. Z kadry narodowej do rywalizacji zgłoszona została jedynie dwójka Puławska/Klatt, w związku z czym jest pewne, że to one wystąpią razem w Czechach. W walce o miejsca w K2 500 m mężczyzn zobaczymy m.in. osady złożone z Jakuba Stepuna (AZS AWF Poznań) i Kajdanka czy Boruckiego i Vicheva. W C2 500 m pań, tak jak przed rokiem w Bydgoszczy czy kilka dni temu na Malcie, powalczą Dorota Borowska (Posnania) do spółki z Sylwią Szczerbińską (Cresovia Białystok) przeciwko Katarzynie Szperkiewicz i Patrycji Mendelskiej (obie AZS AWF Poznań). Ciekawie zapowiada się starcie w wyścigu C2 500 m mężczyzn, gdzie zmierzą się m.in. Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów Wlkp.) w parze z Arsenem Śliwińskim (AZS Politechnika Opolska) czy Aleksander Kitewski (Cresovia) startujący razem z Normanem Zezulą (Zawisza Bydgoszcz).

– Wychodzę z założenia, że jeśli nie wygrywa się w kraju, to nie ma co jechać na międzynarodowe zawody. Po prostu musimy udowodnić swoją wyższość i pokazać, że jesteśmy najlepsi w Polsce – twierdzi Śliwiński.

Początek trzydniowych regat eliminacyjnych z udziałem seniorów i juniorów w Poznaniu w piątek, 31 maja, o godzinie 14:30. Na wstępie odbędą się wyścigi z udziałem seniorskich osad, a wieczorem czekają nas m.in. finały C1 200 m kobiet i mężczyzn. W niedzielę kolejne finały seniorów na dystansach 500 i 1000 m.

