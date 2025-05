Rywal Gamrota zdeterminowany przed starciem z Polakiem. Zapowiada nokaut!

Dla Kleina starcie z Gamrotem będzie pierwszym pojedynkiem od września ubiegłego roku, kiedy to jednogłośną decyzją sędziów pokonał Roosevelta Robertsa (12-5, 4 KO, 5 SUB). 30-latek długo czekał na zakontraktowanie kolejnego pojedynku, ale jak zdradził w rozmowie z Polsatem Sport od razu zaakceptował propozycję walki z Mateuszem Gamrotem.

- Nie było innych propozycji. Gamrot był pierwszym i ostatnim nazwiskiem, jakie mi zaproponowano i które od razu zaakceptowałem - powiedział Klein. - To dla mnie ogromna szansa na wejście do rankingu i to od razu do czołowej dziesiątki. Zamierzam ją wykorzystać w sobotę.

ZOBACZ TAKŻE: UFC Vegas 107: Blanchfield vs. Barber, Gamrot vs. Klein. Gdzie obejrzeć?

Klein posiada aktualnie serię czterech zwycięstw z rzędu, a w kategorii lekkiej jest niepokonany. Słowak nie ukrywa, że w starciu z Gamrotem będzie musiał szukać swoich szans w walce na nogach.

- Wszyscy wiemy, że Gamrot jest świetnym zapaśnikiem i fantastycznie porusza się w parterze, więc będę chciał ten pojedynek utrzymać na nogach. Nikt, jeszcze nigdy go nie znokautował, a ja wiem, że mam wszystko, by dokonać tego jako pierwszy. Wizualizuję sobie sytuację, że kończę ten pojedynek przez nokaut w pierwszej rundzie i wiem, że jestem w stanie to zrobić.

Co ciekawe, w przygotowaniach do walki z "Gamerem" Kleinowi pomagał inny Polak - Łukasz Charzewski (13-3, 2 KO, 2 SUB).

- Trenowałem z Łukaszem dwa lub trzy razy wcześniej, przed przygotowaniami do sobotniej walki. On napisał do mojego trenera, że przyjedzie i po prostu pomoże mi w przygotowaniach. Byłem zaskoczony, bo to Polak, ale ucieszyłem się, bo to bardzo dobry zawodnik. Uwielbiam go. - dodał Klein.

Zapytany o emocje przed tym pojedynkiem, Słowak nie krył, że czuje się inaczej niż przed wcześniejszymi pojedynkami.

- Odczuwam dodatkową ekscytację i motywację. Wiem, przed jaką szansą stoję i wiem, że ta walka może zagwarantować mi wejście do czołówki kategorii lekkiej UFC. Nie mogę doczekać się soboty.

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 107 z walką Gamrot - Klein w nocy z soboty na niedzielę (31 maja - 1 czerwca) Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 03:00. Walka Gamrota z Kleinem około 4:30.