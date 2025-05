Tego nikt się nie spodziewał! Faworyt prowadził 2:0 i wtedy się zaczęło...

Mensik, rozstawiony z "19", był zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia. Dwa pierwsze sety tylko to udowodniły, gdyż Czech bardzo pewnie wygrał 6:2, 6:1 i znalazł się na najlepszej drodze do szybkiego triumfu.



W trzeciej partii coś się jednak stało. W kluczowym dziesiątym gemie to Portugalczyk przełamał przeciwnika, doprowadzając do stanu 1-2 w setach. To nie był koniec jego popisów, ponieważ w czwartej partii to znowu on okazał się lepszy.

W decydującym secie Rocha dwukrotnie przełamał Mensika, wygrywając spotkanie w pięciu setach.

Co ciekawe, Mensik w dwóch ostatnich setach nie miał ani jednego break pointa.

W kolejnej rundzie rywalem 200. zawodnika światowego rankingu będzie Alexander Bublik.

Wynik meczu:

Henrique Rocha (Portugalia) - Jakub Mensik (Czechy, 19) 3:2 (2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3)

Polsat Sport