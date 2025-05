Witold Bańka: Postrzegam to jako ogromny kredyt zaufania

W czwartkowym głosowaniu, które odbyło się online, Witold Bańka został wybrany na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) na kolejną kadencję. Polak był jedynym kandydatem i otrzymał poparcie od 36 członków zarządu tej organizacji. Dwie osoby się wstrzymały.

- To dla mnie wielki moment, ogromny kredyt zaufania, który otrzymałem ze strony przedstawicieli MKOl-u i rządów całego świata. 38 głosów, 36 za, dwa wstrzymujące się, nikt przeciw, więc postrzegam to jako naprawdę ogromny kredyt zaufania i zobowiązanie na przyszłość - przyznał Bańka w rozmowie z Polsatem Sport.

Polak zapisał się w historii Światowej Agencji Antydopingowej. Będzie on najdłużej szefującym człowiekiem tej organizacji.

- To wyjątkowe uczucie, chociaż antydoping to bardzo trudna dziedzina sportu. Jako agencja często jesteśmy w środku różnego rodzaju politycznych wojen i napięć, więc nie brakuje stresu i odpowiedzialności, ale jednak jest to wielki moment, ponieważ - jeśli wszystko będzie dobrze - dziewięć lat będzie najdłuższym okresem, kiedy prezydent urzęduje Światowej Agencji Antydopingowej. Będzie dużo pracy, biorąc pod uwagę problemy przed światowym sportem - stwierdził.

Bańka opowiedział również o celach na kolejną kadencję.

- Na pewno musimy inwestować dużo więcej w naukę, w monitorowanie decyzji dyscyplinarnych przez niezależne trybunały arbitrażowe. Tak bardzo ogólnie - co jest jednym z największych wyzwań - wciąż mamy regiony i kraje, w których systemat dopingowy nie funkcjonuje tak, jak należy. To jest nasz challenge na najbliższe lata, aby - poprzez specjalny monitoring i stosowanie odpowiednich narzędzi - zmuszać rządy poszczególnych państw, by inwestowały dużo więcej w czysty sport - ocenił.