Zbliżamy ludzi przez sport. Startują Pikniki Paralimpijskie

Kolejny już raz dzieci opanują ogrody KPRM, tym razem w przeddzień swojego święta. „Misja: Kosmiczny Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera” – to hasło tegorocznego pikniku. Miniplanetarium, laboratoria, roboty – na najmłodszych czeka lądowanie na planetach eksperymentów i przygód. Wiadomo jednak, że aby zostać astronautą, trzeba też dbać o kondycję fizyczną, dlatego wśród mocy kosmicznych atrakcji na dzieci i ich rodziców czekać też będzie Piknik Paralimpijski. Zwłaszcza że i tam będzie rakieta – ta do badmintona.

- Serdecznie zapraszam, nikt nie wyjdzie od nas bez uśmiechu. Gwarantujemy dawkę emocji najmłodszym i rodzicom, których zaangażujemy do wspólnej zabawy. Będzie kosmicznie, zabierzemy uczestników w galaktykę radości – zachęca paralimpijczyk Bartłomiej Mróz.

Razem z Oliwią Szmigiel i Andrzejem Kawą w Strefie Parabadmintona nasz czołowy reprezentant w tej dyscyplinie zaprosi do spróbowania swoich sił z rakietą i lotką. Z kolei w Strefie Handbike Rafał Szumiec udowodni, że rower można napędzać także rękami. Na chętnych czekać też będzie ergometr wioślarski oraz Strefa Symulacji Niepełnosprawności. Będzie również Strefa Edukacyjna, w której spotkacie Kamila Otowskiego, dwukrotnego złotego medalistę igrzysk paralimpijskich w Paryżu w parapływaniu.

- Strefa Paralimpijska z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i powodzeniem – podkreśla Bartłomiej Mróz. – Badminton dużo mi w życiu dał, nie tylko zawodowo. Ukształtował mnie. Dlatego teraz lubię dawać też tę radość innym, pokazując podstawy gry w badmintona. Naprawdę, każdy potrafi grać w badmintona, uwierzcie mi!

Do ogrodów KPRM zaproszeni są wszyscy – wstęp wolny w godz. 10-17 (choć ostatnie wejścia zaplanowano na godz. 16). Co bardzo ważne, piknik jest dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – będą odpowiednie toalety, podjazdy i najazdy w terenie, można też będzie liczyć na wsparcie tłumacza języka migowego.

Kolejny piknik 7 czerwca

Jeśli ktoś nie będzie się mógł wybrać 31 maja do ogrodów KPRM, będzie miał jeszcze sporo okazji, by skorzystać z atrakcji proponowanych na Piknikach Paralimpijskich. Już 7 czerwca na terenie stołecznego Multimedialnego Parku Fontann impreza ta odbywać się będzie w ramach Expo podczas IRONMAN 70.3 Warsaw.

Ogółem zaś do stycznia 2026 roku Pikniki Paralimpijskie pod hasłem „Zbliżamy Ludzi Przez Sport” odbywać się będą w wielu miastach Polski, prócz Warszawy także m.in. w Krakowie, Poznaniu czy Zakopanem. Wszystkie będą propagować sport paralimpijski, a także aktywny styl życia. Przeznaczone są dla dzieci i dorosłych, osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami, trenujących regularnie i tych, którzy wolą kibicować. Każdy będzie mógł spróbować kilku dyscyplin paralimpijskich, wziąć udział w warsztatach, prezentacjach i spotkaniach edukacyjno-informacyjnych, a także dzięki symulacjom dowiedzieć się, jak funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Wszystko to pod okiem instruktorów, wśród których nie zabraknie aktywnych zawodników – medalistów i uczestników igrzysk paralimpijskich. Będzie to więc także okazja do ciekawych spotkań i rozmów, a więc bliższego poznania sportowców, ich historii, motywacji i wyzwań, z jakimi się mierzą. Kto wie, może te spotkania staną się inspiracją do rozpoczęcia własnej przygody z profesjonalnym sportem?

- Gorąco zachęcam do przyjścia na pikniki, podczas których można spotkać sportowców, poznać kilka dyscyplin i samemu ich spróbować – mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. – Oczywiście, będzie to jedynie namiastka, ale myślę, że wystarczy, by szukać potem dalej i odkrywać rehabilitację poprzez sport. Podczas tych wydarzeń chcemy wyłaniać tych, dla których będziemy organizować wyjazdy na obozy sportowe. Namawiam więc zwłaszcza rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, by przybywali całymi rodzinami. Prócz wymiaru włączającego, integrującego, piknik może być pierwszym krokiem do poprawy swojego życia.

Informacja prasowa