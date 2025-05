Czas wrócić na zwycięskie tory. Jak wyglądały dotychczasowe występy Gamrota w UFC?

Gamrot zasilił szeregi UFC w 2020 roku. Do organizacji przychodził jako mistrz KSW w dwóch kategoriach wagowych (piórkowej i lekkiej), a do tego mógł pochwalić się statusem zawodnika niepokonanego. W pierwszej walce reprezentant Czerwonego Smoka Poznań skrzyżował rękawice z Guramem Kutateladze. Pojedynek był bardzo zacięty i widowiskowy. Sędziowie nie byli jednomyślni w jego ocenie i to ostatecznie ręka Gruzina powędrowała w górę. Gamrot, choć nie pokazał się ze złej strony, musiał po raz pierwszy w karierze przełknąć gorycz porażki.

ZOBACZ TAKŻE: Rywal Gamrota zdeterminowany przed starciem z Polakiem. Zapowiada nokaut!

Do oktagonu "Gamer" powrócił w kwietniu 2021 roku. Wówczas dopisał do swojego dorobku pierwszą wygraną pod szyldem UFC. Polak w drugiej rundzie znokautował Scotta Holtzmana. W kolejnych występach zostawił w pokonanym polu Jeremy'ego Stephensa, Diego Fereirę i Armana Tsarukyana. Szczególnie cenna była ta ostatnia wygrana. Gamrot po spektakularnym boju okazał się lepszy od zawodnika, który obecnie należy do ścisłej czołówki rankingu kategorii lekkiej.

Później jednak przyszła druga porażka. Na UFC 280 "Gamer" przegrał na punkty z Beneilem Dariushem. Na zwycięską ścieżkę powrócił przy okazji starcia z Jalinem Turnerem, którego pokonał niejednogłośną decyzją sędziów. W kolejnych pojedynkach wygrywał z Rafaelem Fizievem (kontuzja Azera w drugiej rundzie) i Rafaelem dos Anjosem (jedngłośna decyzja sędziów). Po tej serii przyszło jednak trzecie potknięcie.

Na UFC 305 Polak skrzyżował rękawice z Danem Hookerem. Starcie było bardzo wyrównane, ale ostatecznie na kartach punktowych wygrał Nowozelandczyk. Porażka w tym starciu, przynajmniej tymczasowo, oddaliła "Gamera" od walk z czołowymi zawodnikami dywizji do 155 funtów.

Już w najbliższy weekend 34-latek będzie miał szansę na to, by wrócić na zwycięskie tory. Optymizmem może napawać fakt, iż Gamrot jeszcze nigdy nie przegrał dwóch walk z rzędu. Zawsze po przegranej w jego karierze przychodziło zwycięstwo. Czy tak też będzie tym razem?

Bilans Mateusza Gamrota w UFC: 7 zwycięstw, 3 porażki

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 107 na sportowych antenach Polsatu w nocy z soboty na niedzielę. Transmisja od 3:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

mtu, Polsat Sport