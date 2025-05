JSW Jastrzębski Węgiel podał ostateczną listę! Kto zostaje, a kto odchodzi z klubu?

JSW Jastrzębski Węgiel w minionym sezonie wywalczył Tauron Puchar Polski oraz brązowy medal Ligi Mistrzów. Apetyty w klubie były jednak większe. Nie udało się obronić tytułu mistrza Polski - choć drużyna wygrała fazę zasadniczą, ostatecznie zakończyła rozgrywki PlusLigi dopiero na czwartym miejscu. Również w CEV Champions League liczono na więcej, bo jastrzębianie w dwóch poprzednich latach grali w wielkim finale.

Wśród postaci, które rozstały się z klubem są również legendy. Przez 13 sezonów w drużynie z Jastrzębia-Zdroju występował Jakub Popiwczak, a sześć lat spędził w klubie Tomasz Fornal. Trener Marcelo Mendez doprowadził Jastrzębski Węgiel do dwóch tytułów mistrza Polski, Pucharu Polski oraz trzech medali Ligi Mistrzów.

Po trzy lata pracowali w drużynie Marcelo Mendez i Henrique Furtado. Dwa sezony spędził w niej Norbert Huber oraz Juan Mendez, a pozostali reprezentowali barwy jastrzębian przez jeden sezon. Po sześciu latach współpracy z klubem pożegnał się także Arkadiusz Modliński, pracownik administracyjny, odpowiadający za marketing.

Kto odchodzi z Jastrzębskiego Węgla?

– rozgrywający Juan Finoli

– przyjmujący Tomasz Fornal, Timothee Carle, Luciano Vicentin, Marcin Waliński

– atakujący Arkadiusz Żakieta

– środkowy Norbert Huber

– libero Jakub Popiwczak

– trener Marcelo Mendez oraz jego asystent Henrique Furtado

– trener przygotowania motorycznego Matias Koichi Rebelles

– statystyk Juan Mendez.

– Podczas oficjalnych podsumowań sezonu dziękowałem już każdemu z odchodzących osób oddzielnie. Teraz zrobię to jeszcze raz, tyle że w sposób zbiorczy. Dziękuję wszystkim z wymienionych osób za zaangażowanie i wkład w sukcesy naszego Klubu. To była wielka przyjemność móc z Wami pracować, widząc Wasze oddanie, poświęcenie i przywiązanie do barw Klubu. Życzę Wam wszystkiego dobrego w dalszych etapach siatkarskich karier – powiedział prezes klubu Adam Gorol.

– Skład zespołu na kolejny sezon mamy zamknięty. Wkrótce rozpoczniemy oficjalne prezentowanie nazwisk poszczególnych zawodników oraz trenerów, którzy do nas dołączą – dodał.

Kto zostanie w Jastrzębskim Węglu na kolejny sezon?

Z obecnego składu ważne umowy na sezon 2025/2026 mają:

– rozgrywający Benjamin Toniutti

– atakujący Łukasz Kaczmarek

– środkowi Anton Brehme, Mateusz Kufka, Jordan Zaleszczyk

– libero Jakub Jurczyk.