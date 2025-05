Środowa porażka była dla Wisły wyjątkowo bolesna. Podopieczni Mariusza Jopa stworzyli sobie mnóstwo okazji do strzelenia gola, ale nie wykorzystali żadnej. Natomiast Miedź prowadziła od 36. minuty po pięknym trafieniu Michaela Kostki, a następnie szczelnie się broniła i nie dopuściła do straty bramki. Legniczanie w finale baraży zagrają na wyjeździe z Wisłą Płock, która w drugim półfinale pokonała Polonię Warszawa 2:1.

"Biała Gwiazda" musiała obejść się smakiem. To oznacza, że zespół z Krakowa kolejny sezon spędzi na drugim poziomie rozgrywkowym. W przypadku tak zasłużonego i utytułowanego klubu jest to duże rozczarowanie. Głos w tej sprawie zabrał Królewski. Prezes klubu zamieścił w nocy emocjonalny wpis na platformie X.

"Droga społeczność Wisły Kraków, przepraszam Was serdecznie i jednocześnie dziękuję za Wasze niesamowite wsparcie przez cały sezon. Nie sprostaliśmy zadaniu. Zrobiłem co w mojej mocy - lecz to było widocznie zdecydowanie za mało - pełna odpowiedzialność za wynik jest na moich barkach. Niezależnie od tego, trudno obudzić we mnie uczucia zwątpienia. Mam na tyle siły, żeby pracować dalej lub/i umożliwić tą pracę innym. To był trudny sezon - ale zostawił nam w sercach sporo emocji i wyjątkowych momentów, które scementują nas na przyszłość" - napisał przedsiębiorca.

Przypomnijmy, że wcześniej bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy zapewniły sobie Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Trzecią drużynę z promocją do wyższej ligi wyłoni niedzielny finał baraży. Natomiast z PKO BP Ekstraklasy do Betclic 1 Ligi spadły Śląsk Wrocław, Puszcza Niepołomice i Stal Mielec.

mtu, Polsat Sport