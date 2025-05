Memoriał Ireny Szewińskiej: Wyniki mityngu. Które miejsca zajęli Polacy?

Bukowiecka pewnie wygrała bieg wieńczący mityng. Pokonała jedno okrążenie stadionu w Bydgoszczy w czasie 50,44. Bieg mężczyzn na 400 m halowy wicemistrz Europy Szwed wygrał zdecydowanie czasem 45,29.

Lizakowska wygrała bieg na 1500 m wynikiem 4.01,99. To najlepszy w tym roku rezultat w Europie.

"Jestem bardzo zadowolona, bo to moja pierwsza wygrana w biegu na 1500 m w tak dobrej stawce. Muszę się zacząć do tego przyzwyczajać. Tydzień temu bym powiedziała, że z formą jestem jeszcze w lesie, ale już dziś tak nie powiem. Celem jest awans do finału mistrzostw świata w Tokio" - powiedziała Lizakowska.

Polacy słabo zaprezentowali się w konkursie rzutu młotem. Paweł Fajdek zajął piąte miejsce wynikiem 76,35, szósty był Marcin Wrotyński, siódmy Dawid Piłat, a dopiero ósme miejsce zajął mistrz olimpijski z Tokio z 2021 roku Wojciech Nowicki - 70,19. W Bydgoszczy najlepszy okazał się Ukrainiec Mychaiło Kochan - 79,84.

"Straciłem kilka miesięcy przygotowań z uwagi na kontuzję nogi. Mięsień zaczął mi zanikać. Nie było wiadomo, co mi dokładnie dolega. Normalnie trenuję od połowy kwietnia. Na szczęście do wrześniowych mistrzostwa świata jest czas, więc tam ma być moja optymalna dyspozycja" - powiedział Nowicki.

Wyniki lekkoatletycznego Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy:

kobiety:

100 m

1. Delphine Nkansa (Belgia) 11,37

2. Zoe Hobbs (Nowa Zelandia) 11,42

3. Imani Lansiquot (W. Brytania) 11,45

...

7. Magdalena Stefanowicz (Polska) 11,64

8. Kryscina Cimanouska (Polska) 11,66

100 m ppł



1. Luca Kozak (Węgry) 12,83

2. Rayniah Jones (USA) 12,83

3. Saara Keskitalo (Finlandia) 12,92

...

7. Alicja Sielska (Polska) 13,12



400 m



1. Natalia Bukowiecka (Polska) 50,44

2. Lauren Gale (Kanada) 51,00

3. Gabby Scott (Portoryko) 51,33

...

5. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,78

7. Anastazja Kuś (Polska) 52,73

800 m



1. Audrey Werro (Szwajcaria) 1.57,25

2. Assia Raziki (Maroko) 1.59,79

3. Margarita Koczanowa (Polska) 1.59,94

...

6. Angelika Sarna (Polska) 2.00,48

1500 m



1. Weronika Lizakowska (Polska) 4.01,99

2. Linden Hall (Australia) 4.02,11

3. Dani Jones (Australia) 4.04,93

...

7. Anna Wielgosz (Polska) 4.09,44

3000 m z przeszkodami



1. Marwa Bouzayani (Tunezja) 9.14,90

2. Flavie Renouard (Francja) 9.21,50

3. Cara Feain-Ryan (Australia) 9.22,01

4. Kinga Królik (Polska) 9.22,14

...

8. Alicja Konieczek (Polska) 9.40,42

kula



1. Fanny Roos (Szwecja) 19,20

2. Maggie Ewen (USA) 19,10

3. Danniel Thomas Dodd (Jamajka) 18,49

...

6. Klaudia Kardasz (Polska) 16,95



mężczyźni:

110 m ppł



1. Elie Bacari (Belgia) 13,43

2. Mondray Barnard (RPA) 13,49

3. Louis Francois Mendy (Senegal) 13,52

400 m



1. Maksymilian Szwed (Polska) 45,29

2. Johnie Blockburger (USA) 45,78

3. Dylan Borlee (Belgia) 46,05

...

6. Karol Zalewski (Polska) 46,86

800 m



1. Mark English (Irlandia) 1.44,34

2. Marino Bloudek (Chorwacja) 1.44,74

3. Filip Ostrowski (Polska) 1.44,96

...

6. Bartosz Kitliński (Polska) 1.45,13

7. Patryk Sieradzki (Polska) 1.45,48

8. Mateusz Borkowski (Polska) 1.45,49

1500 m



1. Mohamed Attaoui (Hiszpania) 3.33,30

2. Federico Riva (Włochy) 3.33,79

3. Cathal Doyle (Irlandia) 3.34,67

...

5. Filip Rak (Polska) 3.35,22

3000 m z przeszkodami



1. Maciej Megier (Polska) 8.23,01

2. Adam Bajorski (Polska) 8.38,21

3. Wiktor Antosz (Polska) 8.38,49

młot



1. Mychaiło Kochan (Ukraina) 79,84

2. Merlin Hummel (Niemcy) 79,31

3. Bence Halasz (Węgry) 79,26

...

5. Paweł Fajdek (Polska) 76,35

6. Marcin Wrotyński (Polska) 71,44

7. Dawid Piłat (Polska) 70,47

8. Wojciech Nowicki (Polska) 70,19

kula



1. Payton Otterdahl (USA) 21,59

2. Roger Steen (USA) 21,39

3. Chuk Enekwechi (Nigeria) 21,27

...

7. Konrad Bukowiecki (Polska) 20,83

tyczka



1. Chris Nilsen (USA) 5,82

2. Piotr Lisek (Polska) 5,72

3. Matej Scerba (Czechy) 5,62