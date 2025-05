One Punch odwiedzi Bełchatów. Polsko-brazylijskie starcie wyłoni mistrza

One Punch po raz kolejny łączy siły z Tuco Promotion, a to zwiastuje mocną, sportową galę telewizyjną. Poprzednia gala tej organizacji, oprócz wyrównanych pojedynków, przyniosła również kandydata do nokautu roku i to w walce wieczoru. Rafał Jaszczuk wysokim kopnięciem znokautował Rafała Witkowskiego, który wyleciał z ringu. Akcja ta odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, gdzie obejrzało ją ponad 1,2 mln osób. W Bełchatowie też można liczyć na viralowe skończenia, gdyż karta walka zapowiada się znakomicie. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu.

ZOBACZ TAKŻE: Czas wrócić na zwycięskie tory. Jak wyglądały dotychczasowe występy Gamrota w UFC?



W walce wieczoru zobaczymy polsko-brazylijskie starcie, którego stawką będzie pas międzynarodowego mistrza Polski PZKB. Weteran nadwiślańskiej sceny kickboxingu Michał Benben zmierzy się z Italo Julio Limą.



Polak, który na co dzień jest trenerem w klubie Gladiators Bełchatów, na pewno będzie niesiony prze swoją publiczność. Benben miał już okazję walczyć na gali One Punch na antenach Polsatu Sport. W kwietniu 2024 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pokonał Bartłomieja Płoskonkę.



Lima to zawodnik, który nigdy nie odmawia wyzwań. W Polsce na galach Tuco Promotion walczył z czołowym polskimi zawodnikami muay thai, Oskarem Siegertem i Adrianem Gunią. W MMA ma nawet występy w takich organizacjach jak Cage Warriors oraz Vendetta. Dodatkowo jest kilkukrotnym mistrzem Brazylii w boksie tajskim.



Chwilę wcześniej w ringu pojawi się bohater walki wieczoru poprzedniej edycji One Punch czyli Rafał Witkowski. Utytułowany także na arenie międzynarodowej zawodnik trenuje w Wielkiej Brytanii i tam też święci triumfy w formule K1. W Bełchatowie jego rywalem będzie niepokonany Andrzej Sabaciński. Najcięższa walka tej gali bez wątpienia może dostarczyć najwięcej emocji lub też fenomenalne skończenie.



14 czerwca kibice zobaczą Jakuba Posłowskiego czyli pierwszego polskiego zawodnika, który zawalczył w One Championship w formule muay thai. Polak na gali azjatyckiego giganta wystąpił w kwietniu i chociaż przegrał, to na zawsze zapisał się w historii polskich sportów uderzanych.



Zawodnik Klinczu Kielce od lat potwierdza, że drzemie w nim ogromny potencjał. Nie można zapominać, że jest młodzieżowym mistrzem świata, a także wielokrotnym mistrzem Polski w boksie tajskim. Rywalem Polaka będzie Vitalii Kozak.



Wspomniany już Klincz nie będzie jedynym mocnym klubem, który wystawi swoich zawodników na One Punch. Swoich reprezentantów będą miały m.in. Armia Polkowice, Rajewski Team, Palestra Warszawa, Fighter Wrocław czy też Czerwony Smok Poznań.



Z Polkowic przyjedzie Fabio Di Lalla, który na co dzień trenuje z podbijającym japońską federację K-1 Kacprem Muszyńskim. Rywalem fightera z włoskimi korzeniami mocny kickbokser z Puław Arkadiusz Dyba.



Przedstawicielem Palestry (gdzie jest również trenerem) będzie dobrze znany Maciej Błażewicz, który na One Punch w styczniu pokonał Kamila Siemaszkę. Zawodnik z Warszawy zmierzy się z Wiktorem Ciesielskim.



W karcie walk 10 pojedynków, wszystkie w formule K1. Gala do obejrzenia w Polsacie Sport Fight.



Karta walk gali One Punch



Michał Benben - Italo Julio Lima - o pas międzynarodowego mistrza Polski PZKB

Rafał Witkowski - Andrzej Sabaciński

Maciej Błażewicz - Wiktor Ciesielski

Arkadiusz Dyba - Fabio Di Lalla

Jakub Posłowski - Vitalii Kozak

Michał Gołębiowski - TBA

Krzysztof Kurpet - Dominik Wawrzaszek

Filip Benben - Piotr Bulczyński

Michał Saramonowicz - Adrian Tomala

Adrian Dziubałtowski - Wojciech Urbanowicz

Aleksander Smarzlik - Michał Dzikowski

Informacja prasowa