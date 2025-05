Ostatnie przetarcie przed wielkim finałem Ekstraligi

Odpowiedź jest prosta – warto popatrzeć co szykują trenerzy czterech najmocniejszych ekip na przyszłotygodniowe finały. W tym dużym, którego stawką będzie mistrzostwo Polski, pierwszy razy w historii zmierzą się ekipy Pogoni Awenta Siedlce z ORLEN Orkanem Sochaczew. Drużyny z Mazowsza walczyły wprawdzie przez wiele lat o mistrzostwo Polski, ale w zupełnie innym zestawieniu. Były warszawska Skra (sześciokrotny mistrz Polski) i AZS AWF Warszawa (16-krotny złoty medalista).

Ten pierwszy klub ma dziś tylko drużyny młodzieżowe, a na nowym obiekcie dawnej Skry swoje domowe mecze rozgrywa RK Warszawa, który zapewnił sobie już awans z II do I ligi i w nowym sezonie będzie walczył o awans do Ekstraligi (będzie głównym kandydatem).

AZS AWF w ten weekend powalczy z Legią Warszawa o zwycięstwo w I lidze, ale to wcale nie znaczy, że któraś warszawskich ekip od sierpnia, gdy zacznie się nowy sezon, będzie reprezentować stolicę w najwyższej klasie rozgrywkowej w polskim rugby. Działacze zarówno AZS AWF, jak i Legii, zdają sobie sprawę, że ich kluby nie są gotowe ani sportowo, ani organizacyjnie by grać w Ekstralidze.

Teoretycznie zwycięzcę I ligi czeka baraż z ostatnią drużyną Ekstraligi tego sezonu czyli Budmex Białystok, ale nie jest wcale pewne, że to tego barażu dojdzie. Działacze Polskiego Związku Rugby badają, czy któraś z warszawskich drużyn chciałaby zagrać w elicie, bo ta liczy dziewięć drużyn i byłoby dobrze rozszerzyć ją do dziesięciu, ale na razie wielkiego entuzjazmu do tego pomysłu zarówno w Legii, ani AZS AWF nie ma.

Wracając do wielkiego finału, który zaplanowano na sobotę 7 czerwca na godzinę 18 w Siedlcach, według większości fachowców, faworytem będą gospodarze czyli Pogoń Awenta Siedlce, ale to ORLEN Orkan jest obrońcą tytułu. Od 2021 roku sochaczewianie nie schodzą z podium, dwa razy wywalczyli złoto, w tym raz na wyjeździe.

- Przypominam też, że w 2021 roku, graliśmy w Warszawie mały finał ze Skrą, której zawodnicy niemal w komplecie są dziś w graczami Pogoni. Nikt na nas wtedy nie stawiał. W sezonie zasadniczym dwa razy wówczas przegraliśmy ze Skrą. A brąz wywalczył Orkan, wygrywając na warszawskim Bemowie 17:0 – przypomina jeden z liderów Orkana, Mateusz Pawłowski.

Jego zespół w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zmierzy się na własnym boisku z Budmexem Białystok, czyli beniaminkiem Ekstraligi. Faworyt w tym meczu jest tylko jeden.

Podobnie będzie w Siedlcach, gdzie Pogoń Awenta podejmie drugą od końca ekipę tabeli czyli Drew Pal 2 Lechia Gdańsk.

- Czy trenerzy będą w tych meczach testować jakieś nowości, ustawienia na finał? Być może, ale pewniejsze jest to, że obaj mogą posłać do boju raczej rezerwowe składy, by oszczędzać najlepszych zawodników na mecz o złoto – mówi były trener obydwu ekip, legenda polskiego rugby Andrzej Kopyt, który już wiosną, przed rozpoczęciem rundy rewanżowej przewidział, że sezon zasadniczy wygra Pogoń, a jej rywalem w finale będzie Orkan.

Uczestnicy małego finału, w którym również 7 czerwca, o godz. 16.30, zmierzą się w Sopocie tamtejsze Emerga Ogniwo oraz Life Style Catering Arka Gdynia będą w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego mieli trudniejszych rywali. A co za tym idzie i trudniejszy orzech do zgryzienia będą mieli trenerzy tych ekip.

Ogniwo podejmie WizjaMed Budowlanych Łódź, czyli szóstą ekipę tabeli. Łodzianie należą do tych drużyn, które przed rozpoczęciem sezonu liczyły na więcej i o wiele więcej spodziewali się po niej fachowcy. Można więc zakłądać, że Budowlani ostro ruszą na sopocian. Jak odpowiedzą wciąż aktualni wicemistrzowie Polski? Będą faworytem, ale czy będą chcieli ryzykować jakąś kontuzję przed małym finałem?

Najwięcej emocji i walki może być w Krakowie. Juvenia ma ogromny niedosyt po tym sezonie. Rok temu o tej porze szykowała się do małego finału i to był dla niej zawód, bo po rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 była niepokonanym liderem tabeli. Skończyło się na czwartym miejscu po porażce w meczu o brąz z Pogonią. W tym sezonie krakowski zespół jest jeszcze oczko niżej i to się już nie zmieni.

Z całą pewnością Juvenia będzie więc chciała pokazać, że jest lepsza od Arki, która pierwszy raz od ośmiu lat zagra o medal i raczej na pewno to będzie przyświecało trenerom z Gdyni w momencie ustawiania składu na mecz w Krakowie.

Ekstraliga - XVIII kolejka

Energa Ogniwo Sopot v KS WizjaMed Budowlani Łódź (sobota, godz. 16.00)

Awenta Pogoń Siedlce v Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk (sobota, godz. 18.00)

ORLEN Orkan Sochaczew v Budmex Rugby Białystok (sobota, godz. 20.00)

RzKS Juvenia Kraków v LifeStyle RC Arka Gdynia (niedziela, godz. 14.00)

Robert Małolepszy, materiały prasowe