Turniej Silesia Cup to ostatni sprawdzian przed startem siatkarskiej Ligi Narodów. Biorą w nim udział reprezentacje Polski, Niemiec, Bułgarii i Ukrainy. Rozgrywki toczą się systemem "każdy z każdym".

ZOBACZ TAKŻE: Od 2:0 do 2:3... Porażka reprezentacji Polski siatkarzy w pierwszym meczu sezonu

Polacy dotarli do Katowic w nieco mniej doświadczonym składzie. Podstawowi zawodnicy, a także ci, którzy długo rywalizowali w sezonie ligowym, pozostali w Spale, by tam szlifować formę na dalszą część sezonu. Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli od porażki 2:3 z Ukrainą, choć po dwóch setach nic na to nie wskazywało. Szansę na pierwsze zwycięstwo w sezonie będą mieli już w piątek. Zmierzą się z Bułgarią, która weszła w rozgrywki w dobrym stylu, pokonując Niemców 3:0, a potem wygrywając umówionego, dodatkowego seta.

Ekipy te po raz ostatni spotkały się podczas zeszłorocznej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni wygrali wtedy 3:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Bułgaria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

CM, Polsat Sport