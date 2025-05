French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

W tym roku Roland Garros potrwa od 25 maja do 8 czerwca. Na liście startowej znalazło się po 128 tenisistów i tenisistek. Rywalizują oni w ramach drabinki turniejowej.

W zeszłym roku zmagania panów w Paryżu wygrał Carlos Alcaraz. Wśród pań najlepsza była natomiast Iga Świątek.

Zwycięzca i zwyciężczyni Roland Garrosa otrzymają po 2,55 miliona euro.

Roland Garros: Alexander Zverev - Flavio Cobolli. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Zverev - Cobolli na Polsatsport.pl.

