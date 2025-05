Sensacyjny transfer w PlusLidze! Legendarny polski siatkarz wraca do gry po dłuższej przerwie

Piotr Nowakowski (rocznik 1987) to prawdziwa legenda polskiej siatkówki. Środkowy osiągnął wiele sukcesów z reprezentacją Polski, w której występował w latach 2008–21. Zdobył m.in. dwa tytuły mistrza świata (2018, 2014), złoty (2009) i trzy brązowe medale (2021, 2019, 2011) mistrzostw Europy, srebrny (2021) i brązowy (2019) krążek Ligi Narodów oraz złoto (2012) i brąz (2011) Ligi Światowej.





Swoją karierę rozpoczął w klubie Wrzos Międzyborów, później reprezentował Metro Warszawa, a w 2006 roku trafił do AZS Częstochowa, gdzie zdobył swoje pierwsze seniorskie trofea – Puchar Polski i srebro mistrzostw kraju. Przez sześć sezonów bronił barw Asseco Resovii (2011–17), z którą sięgnął po trzy mistrzostwa Polski, dwa wicemistrzostwa, Superpuchar Polski, a także srebro Ligi Mistrzów i Pucharu CEV. Później po raz pierwszy w swej karierze reprezentował Trefl Gdańsk (2017–19), z którym zdobył brązowy medal PlusLigi i Puchar Polski. Kolejne sezony spędził w Warszawie.

W zeszłym sezonie utytułowany środkowy zrobił przerwę w grze, by skupić się na swoim zdrowiu i pełnym wyleczeniu kontuzji braku. W powrocie do zdrowia i pełni sił wspomagał go właśnie Trefl Gdańsk. Piotr Nowakowski trenował razem z drużyną "gdańskich lwów" pod czujnym okiem sztabu szkoleniowego, w szczególności Wojciecha Bańbuły, trenera przygotowania fizycznego oraz Piotra Ślugajskiego, fizjoterapeuty. Od nadchodzących rozgrywek będzie pełnoprawnym członkiem drużyny i wzmocni środek siatki. Jak sam przyznaje, nie może się już doczekać pierwszego meczu i powrotu na boisko w żółto-czarnych barwach.

– Cieszę się, że w sezonie 2025/2026 ponownie będę reprezentował barwy Trefla Gdańsk. Dla mnie i mojej rodziny to powrót do domu, do stabilizacji i do dawnej formy – przynajmniej mam taką nadzieję. Głównym powodem mojego powrotu do Trefla była ogromna pomoc, jaką otrzymałem od klubu - możliwość trenowania w trakcie sezonu 2024/2025, kiedy wracałem do zdrowia po kontuzji. To również naturalna kontynuacja mojej siatkarskiej drogi - chciałem dalej grać i cieszyć się tym sportem, a Trefl daje mi taką szansę – powiedział Nowakowski.

– W nowym sezonie chcę grać na wysokim poziomie, dawać z siebie jak najwięcej dla drużyny i z dumą reprezentować barwy klubu. Liczy się dla mnie również osobista satysfakcja z powrotu do grania na pełnych obrotach. Nie mogę już doczekać się pierwszego meczu w ERGO ARENIE i tej wyjątkowej atmosfery, którą tworzą gdańscy kibice. Chcę znów poczuć emocje z perspektywy boiska i to będzie dla mnie ogromną motywacją – dodał siatkarz.

– W ostatnim roku Piotr wykonał solidną pracę, by wrócić do regularnych treningów po kontuzji. Po wspólnej ocenie uznaliśmy, że jest gotowy, by dołączyć do zespołu. Wierzymy, że na boisku nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a jego doświadczenie i podejście do pracy będą cennym wsparciem dla całej drużyny – zaznaczył trener gdańszczan Mariusz Sordyl.

– Piotr to zawodnik o niesamowitym doświadczeniu i wysokiej jakości sportowej. Ogromnie się cieszę, że będzie grał w naszym klubie w nowym sezonie. Jego doświadczenie, boiskowa inteligencja i zaangażowanie są bezcenne i wierzę, że wspólnie osiągniemy jeszcze wiele sukcesów – skomentował prezes klubu Dariusz Gadomski.

Transfer Piotra Nowakowskiego jest pierwszym ogłoszeniem zawodnika przed sezonem 2025/26. Ważne kontrakty z klubem nadal mają Aliaksei Nasevich, Paweł Pietraszko, Moustapha M’Baye, Piotr Orczyk, Rafał Sobański, Voitto Koykka i Fabian Majcherski.

Polsat Sport, treflgdansk.pl