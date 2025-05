Trefl wyrównał stan rywalizacji w półfinale OBL

Sopocianie rozpoczęli od mocnej defensywy (pięć bloków w pierwszej kwarcie) i niezłego ataku - po kolejnych akcjach Aarona Besta było już 13:2. Dopiero później przyjezdni zaczęli odrabiać straty - zanotowali serią 0:11 i dzięki akcjom Filipa Puta, Courtneya Rameya oraz Tyrana De Lattibeaudiere’a był już remis! Ostatecznie jednak zagrania Mikołaja Witlińskiego i Jakuba Schenka sprawiły, że po 10 minutach było 23:21. Drugą kwartę Trefl rozpoczął od serii 8:0 i po trafieniach Jarosława Zyskowskiego był już lepszy o 10 punktów. Lublinianie ciągle starali się być blisko, w czym pomagali Michał Krasuski wraz z Tevinem Brownem. Szybko reagowali na to Johnson i Witliński, przez co zespół z Sopotu utrzymywał pewną przewagę. Po dwóch trójkach tego pierwszego różnica wzrosła do 13 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:43.

Po przerwie co prawda zespół trenera Żana Tabaka zanotował małą serię 5:0, ale szybko reagowali na to chociażby Tyran De Lattibeaudiere i Tevin Brown. Po zagraniu Manu Lecomte’a goście zbliżyli się na zaledwie pięć punktów. Przewagę gospodarzy utrzymywali jednak Nick Johnson i aktywny Marcus Weathers. Po 30 minutach było 70:63. W czwartej kwarcie niewiele się zmieniało. Zespół trenera Wojciecha Kamińskiego nie mógł dotrzymać kroku rywalom w ofensywie, natomiast po trójce Jarosława Zyskowskiego różnica wzrosła do nawet 14 punktów. Swoje robił też Keondre Kennedy, a przewaga była zdecydowana! Ostatecznie Trefl zwyciężył 95:79 i doprowadził do remisu 1-1 w serii.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Nick Johnson z 23 punktami, 9 zbiórkami i 6 asystami. Tevin Brown zdobył dla gości 20 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty.

Trefl Sopot - PGE Start Lublin 95:79 (23:21, 30:22, 17:20, 25:16)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-1. Trzecie spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek w Lublinie.

Trefl Sopot: Nicholas Johnson 23, Aaron Best 17, Keondre Kennedy 16, Geoffrey Groselle 12, Mikołaj Witliński 10, Jarosław Zyskowski 9, Marcus Weathers 6, Jakub Schenk 2, Nahiem Alleyne 0.

PGE Start Lublin: Tevin Brown 20, Tyran De Lattibeaudiere 11, Wendell Kerry Williams Jr. 10, Courtney Ramey 10, Bartłomiej Pelczar 8, Emmanuel Lecomte 7, Filip Put 6, Michał Krasuski 5, Ousmane Drame 2, Roman Szymański 0.