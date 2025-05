Zwycięstwo Francuza w piątkowym etapie Giro d'Italia. Wysokie miejsce Majki

Prodhomme uzyskał 58 sekund przewagi nad del Toro oraz Ekwadorczykiem Richardem Carapazem (EF Education-EasyPost).

Ósme miejsce zajął Rafał Majka, wspierający lidera wyścigu. Polak przez długi czas dyktował tempo w grupie faworytów, a w końcówce górskiego etapu przez wiele kilometrów prowadził peleton. Wraz z Majką, ze stratą 1:22 do zwycięzcy, finiszował Simon Yates (Team Visma), który walczy o podium Giro.

W klasyfikacji generalnej del Toro wyprzedza Carapaza o 43 sekundy oraz Yatesa o 1 minutę i 21 sekund. Majka awansował z 16. na 15. miejsce.

Etap z Bielli do Champoluc, pełen trudnych wspinaczek (w tym pięciu podjazdów) i przewyższenia blisko 5 tys. metrów, przez długi czas przebiegał pod znakiem ucieczki, w której uczestniczyło 33 kolarzy. Grupa czołowych zawodników stopniowo się kruszyła, a Prodhomme oderwał się od ostatnich towarzyszy ucieczki 28 km przed metą. Grupa faworytów, prowadzona przez Majkę, również malała, a na końcowym podjeździe nie była w stanie zbliżyć się do Francuza. Około 6 km przed metą, tuż przed końcem podjazdu, zaatakował Carapaz, któremu na kole usiadł del Toro. Yates w tym momencie stracił siły. Na mecie różnica między Meksykaninem, Ekwadorczykiem a Brytyjczykiem wyniosła prawie pół minuty.

Bohater dnia, 28-letni Prodhomme, który na co dzień pełni rolę pomocnika w swojej drużynie, odniósł dopiero drugie zwycięstwo w karierze. Pierwsze z nich zdobył w kwietniu, wygrywając etap Tour of the Alps.

„Chciałem wygrać ten etap. Długo czekałem na zwycięstwo, a teraz mam już dwa w ciągu miesiąca. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy” – powiedział kolarz z Normandii.

W sobotę odbędzie się kolejny górski etap, który może okazać się decydujący. Meta będzie w Sestriere, a na trasie znajdzie się m.in. wspinaczka na Colle delle Finestre (2178 m n.p.m.). Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.

Wyniki 19. etapu, Biella - Champoluc (166 km):

1. Nicolas Prodhomme (Francja/Decathlon AG2R La Mondiale) - 4:50.35

2. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) strata 58 s

3. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost) ten sam czas

4. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 1.22

5. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates-XRG)

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers)

7. Simon Yates (Wielka Brytania/Team Visma)

8. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates-XRG)

9. Antonio Tiberi (Włochy/Bahrain Victorious)

10. Einer Rubio (Kolumbia/Movistar) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) - 73:47.59

2. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost) 43

3. Simon Yates (Wielka Brytania/Team Visma) 1.21

4. Derek Gee (Kanada/Israel-Premier Tech) 2.32

5. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 3.36

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 5.13

7. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 5.46

8. Einer Rubio (Kolumbia/Movistar) 6.39

9. Michael Storer (Australia/Tudor) 9.11

10. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates-XRG) 9.33

...

15. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates-XRG) 18.30

PAP